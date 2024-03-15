دراما رمضان.. ملخص أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "بابا جه"

بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل بابا جه بمكالمة تليفون لوالد الطالب عمر عبدالجواد المتهم باختراق موقع تسوق إلكترون،ي من أكرم حسني، ليحاول إنقاذ أولاده “عمر وعلياء”، من الضياع واتصل هشام على عبدالجواد قائلا: "أستاذ عبدالجواد أولاد حضرتك في خطر وأنا انتحلت شخصيتك لازم تنزل مصر وتلحقهم من الضياع".



وشهدت الحلقة الرابعة من مسلسل "بابا جه" أوردر جديد لهشام "أكرم حسني" من محمود البزاوي "صلاح" يطلب من إدارة “بابا جه” أن يساعده في طلبات الأولاد لمدة يوم واحد نظرًا لتعب الأم، وسأل هشام عن عدد الأولاد وأفصح أن لدية ولد وبنت، ولكن المفاجئة بعد قبول الأورد تفاجئ أكرم حسني أنهم 6 أولاد.



وظهر أكرم حسني "هشام" في مشهد مسلسل بابا جه، ومحمود البزاوي"صلاح" أنه اتفق مع إدارة بابا جه ويديرها "أوتاكا" باستمراره في المنزل للمساعدة في خدمة أولاده الـ6، بعد أن دفع لياسر مدير أعماله بدون علمه.

وذهب أكرم حسني إلى زياد “سليم مصطفى” ليذاكر له، ويستكمل دور الأب الذي يلعبه في حياته، ولكن قرر زياد بأن يخبر جودي ابنه هشام "أكرم حسني" بأن والدها عنده بالبيت، وبالفعل قام بفتح كاميرا الموبايل الخاص به، وصوّر هشام وهو يتحدث مع فريال يوسف، بينما تحاول إقناعه بشرب العصير، فهل يتورط أكرم حسني في خيانة زوجية؟

أحداث مسلسل بابا جه

ويناقش المسلسل علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية، وكيفية التصدي للصعوبات، بعد أن تعرض من خلال المسلسل لأزمة ضائقة.



أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل “بابا جه” من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.



ويعرض بشكل حصري على شاشة قناة “DMC” الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة “DMC دراما” الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة "watch it" الساعة 7.45.