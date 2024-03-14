مسلسلات رمضان 2024.. محمود البزاوي ضيف شرف الحلقة 4 من "بابا جه"

شارك الفنان محمود البزاوي في أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "بابا جه" كضيف شرف، حيث لعب دور صلاح أب لديه ستة أولاد واتصل على إدارة بابا جه لتأجيره لمساعدة في المنزل.

وشهدت الحلقة الرابعة من مسلسل "بابا جه" أوردر جديد لهشام "أكرم حسني"، من محمود البزاوي "صلاح" يطلب من إدارة بابا جه أن يساعده في طلبات الأولاد لمدة يوم واحد نظرًا لتعب الأم، وسأل هشام عند عدد الأولاد أفصح أن لديه ولد وبنت ولكن المفاجئة بعد قبول الأوردة تفاجئ أكرم حسني أنهم 6 أولاد.

أحداث مسلسل بابا جه الحلقة الرابعة

ويناقش مسلسل بابا علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية تصدي الصعوبات بعد أن تعرض من خلال المسلسل لأزمة ضائقة، والاهتمام بهم بكل تفاصيلهم.

وتدور أحداث مسلسل "بابا جه" حول هشام رجل في الأربعينيات من عمره يعمل مديرًا تنفيذيًا في أحد الفنادق العالمية تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد الاستغناء عنه بسبب فيروس كوفيد، حيث يصبح مقيمًا في المنزل بشكل دائم فيبدأ في البحث عن حلول لهذه المشكلة فماذا سوف يفعل؟

بينما تجسد نسرين أمين دور زوجته ولهما 3 أبناء، ويسلط العمل الضوء على علاقة الأباء بالأبناء وكيفية تربيتهم تربية سليمة، أما الفنانة سماء إبراهيم فتظهر بدور عمته، وتحدث مفارقات كوميدية عديدة في إطار اجتماعي مشوق خلال 15 حلقة.

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

تعرض الحلقة الأولى من مسلسل بابا جه بطول أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

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