"سر إلهي" الحلقة 4.. خروج روچينا من السجن لزيارة قبر ابنتها

مسلسلات رمضان 2024..

في مشهد مؤثر خرجت روچينا من السجن وذهبت لزيارة ابنتها في القبر ومعها هدية كانت طفلتها تطلبها منها وذلك المشهد ضمن احداث الحلقة الرابعة من مسلسل سر إلهي.

وشهدت الحلقة الرابعه من مسلسل سر إلهي أحداثًا مثيرة منها وفاة الطفلة ابنة روچينا من زوجها محمد ثروت عقب تعرضها لازمة صحية وأصابتها بحمه.

مواعيد عرض مسلسل روجينا الحلقة 4

“سر إلهي” بطولة روجينا يعرض يوميا على مدار أيام شهر رمضان المبارك عبر قناة CBC الفضائية ومنصة WATCH IT الرقمية.

وتعرض الحلقة الثالثة من مسلسل سر إلهي بطولة روجينا البث الأول في الثانية عشرة بعد منتصف الليل والإعادة الأولى في السادسة صباحًا، والإعادة في الحادية عشر صباحًا.

التفاصيل الكاملة لأحداث الحلقات السابقة لمسلسل "سر إلهى" بطولة روجينا

كما كشفت الحلقة الثانية من مسلسل سر إلهي القبض علي “نصرة” بتهمة قتل “عم جميل” بعد اتهام أشقائها كل من “روقية” التي تجسدها الفنانة رنا رئيس، و"شريف" الذي يجسد دوره الفنان يوسف الأسدي، و"رحمة" التي تجسد دورها الفنانة نهى عابدين.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل سر إلهي الحلقة الثالثة

CBC العامة.

CBC دراما.

منصة WATCH IT الرقمية.

قصة مسلسل سر إلهي

“سر إلهي” بطولة روجينا تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول سيدة تدعى نصرة وتقوم بدورها الفنانة روجينا ويسرق أشقاؤها ميراثها من أمها وتخونها صديقتها وتسرق منها زوجها وتنتقل إلى القاهرة تاركة المنصورة لتعمل في أحد دور رعاية كبار السن وتتعرف فيه على سيدة عجوز ويتم اتهامات بالقتل.

"سر إلهي" ينتمى لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رءوف عبدالعزيز.

أبطال مسلسل سر إلهي

“سر إلهي” يضم قائمة أبطال عديدة بجانب النجمة روجينا وهم كل من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.