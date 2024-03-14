مسلسلات رمضان.. ورطة جديدة لأكرم حسني بسبب أوتاكا في "بابا جه"

ظهر أكرم حسني "هشام" في مشهد مسلسل بابا جه، ومحمود البزاوي"صلاح" أنه اتفق مع إدارة بابا جه ويديرها "أوتاكا" باستمراره في المنزل للمساعدة في خدمة أولاده الـ6 بعد أن دفع لياسر مدير أعمالها بدون علمه.

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وشهدت الحلقة الرابعة من مسلسل "بابا جه" أوردر جديد لهشام "أكرم حسني"، من رجل يدعى "صلاح" يطلب من إدارة بابا جه أن يساعده في طلبات الأولاد لمدة يوم واحد نظرًا لتعب الأم، وسأل هشام عند عدد الأولاد أفصح أن لدية ولد وبنت ولكن المفاجئة بعد قبول الأوردر تفاجئ أكرم حسني أنهم 6 أولاد.

وبدأت الحلقة الرابع من مسلسل بابا جه بمكالمة تليفون من أكرم حسني لوالد الطالب عمر عبدالجواد المتهم بهاكر موقع تسوق إلكتروني، ليحاول إنقاذ اولادة عمر وعلياء من الضياع واتصل هشام علي الأب عبدالجواد قائلا: "أستاذ عبدالجواد أولاد حضرتك في خطر وأنا انتحلت شخصيتك لازم تنزل مصر وتلحقهم من الضياع".

أحداث مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه كوميدي لكنه يناقش قضية مهمة في المجتمع خاصة بعد أن يخضع الأب اللامبالاة ويعتمد على الزوجة العاملة في مصاريف المعيشة، ويصل الأمر إلى إهمال الأبناء وينظرون إليه نظرة عدم رضا، ولكن المسلسل، يلمس قيما ضرورية فى مجتمعنا خاصة وقت الأزمات التي يتعرض لها رب الأسرة.

ويناقش مسلسل باباجه بطولة أكرم حسني من خلال علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية تصدي الصعوبات بعد أن تعرض من خلال المسلسل لأزمة ضائقة.

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

تعرض الحلقة الأولي من مسلسل بابا جه بطول أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

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