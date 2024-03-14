الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان.. ورطة جديدة لأكرم حسني بسبب أوتاكا في "بابا جه"

أكرم حسني
أكرم حسني

ظهر أكرم حسني "هشام" في مشهد مسلسل بابا جه، ومحمود البزاوي"صلاح" أنه اتفق مع إدارة بابا جه ويديرها "أوتاكا" باستمراره في المنزل للمساعدة في خدمة أولاده الـ6 بعد أن دفع  لياسر مدير أعمالها بدون علمه.

مسلسلات رمضان 2024

 

وشهدت الحلقة الرابعة من مسلسل "بابا جه" أوردر جديد لهشام "أكرم حسني"، من رجل يدعى "صلاح" يطلب من إدارة بابا جه أن يساعده في طلبات الأولاد لمدة يوم واحد نظرًا لتعب الأم، وسأل هشام عند عدد الأولاد أفصح أن لدية ولد وبنت ولكن المفاجئة بعد قبول الأوردر تفاجئ أكرم حسني أنهم 6 أولاد.

وبدأت الحلقة الرابع من مسلسل بابا جه بمكالمة تليفون من أكرم حسني لوالد الطالب عمر عبدالجواد المتهم بهاكر موقع تسوق إلكتروني، ليحاول إنقاذ اولادة عمر وعلياء من الضياع واتصل هشام علي الأب عبدالجواد قائلا: "أستاذ عبدالجواد أولاد حضرتك في خطر وأنا انتحلت شخصيتك لازم تنزل مصر وتلحقهم من الضياع".

أحداث مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه كوميدي لكنه يناقش قضية مهمة في المجتمع خاصة بعد أن يخضع الأب اللامبالاة ويعتمد على الزوجة العاملة في مصاريف المعيشة، ويصل الأمر إلى إهمال الأبناء وينظرون إليه نظرة عدم رضا، ولكن المسلسل، يلمس قيما ضرورية فى مجتمعنا خاصة وقت الأزمات التي يتعرض لها رب الأسرة.

ويناقش مسلسل باباجه بطولة أكرم حسني  من خلال علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية تصدي الصعوبات بعد أن تعرض من خلال المسلسل لأزمة ضائقة.

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

تعرض الحلقة الأولي من مسلسل بابا جه  بطول أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة  DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

قد يهمك أيضا:

مسلسل الحشاشين الحلقة 4.. مظلومية الحسين تتجدد وصراع الخلافة يشتعل

دراما رمضان.. هل يتورط أكرم حسني في خيانة زوجية بمسلسل بابا جه؟

الرئيس السيسي: جهودنا المبذولة في باقي الموضوعات ستكون منقوصة دون تطوير حقيقي للإنسان

IMG_20240314_214554
IMG_20240314_214554
IMG_20240314_212106
IMG_20240314_212106
IMG_20240314_212058
IMG_20240314_212058
مسلسل بابا جه بابا جه موعد عرض بابا جه موعد عرض مسلسل بابا جه موعد اعادة مسلسل بابا جه قصة مسلسل بابا جه أبطال مسلسل بابا جه موعد عرض مسلسل اكرم حسني مسلسل أكرم حسني أكرم حسني قنوات عرض بابا جه قنوات عرض مسلسل بابا جه موعد مسلسل بابا جه الحلقة الاولي من بابا جه بابا جه الحلقة الرابعة بابا جه الحلقة 4 الحلقة 4 من مسلسل بابا جه الحلقة الاولي من مسلسل بابا جه مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

دراما رمضان 2024.. أكرم حسني بيبي سيتر لـ 6 أولاد في بابا جه

مسلسلات رمضان 2024.. محمود البزاوي ضيف شرف الحلقة 4 من "بابا جه"

دراما رمضان 2024.. أكرم حسني يحاول إنقاذ عمر وعلياء من الضياع

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل بابا جه الحلقة 4 لـ"أكرم حسني"

مسلسلات رمضان 2024.. ملخص أحداث مسلسل بابا جه الحلقة 3 بطولة أكرم حسني

طبيب نفسى لـ"الدستور": مسلسل "بابا جه" يناقش دور الأب فى الأسرة

مسلسل بابا جه الحلقة 3.. استدعاء عمر عبدالجواد وأكرم حسنى لقسم الشرطة

الطفلة لافينيا نادر لـ"الدستور": كواليس "بابا جه" يطلع منها مسلسل كوميدى لوحده (صور)

الأكثر قراءة

قرار عاجل من النيابة العامة بعد وفاة حبيبة الشماع

ماذا بعد وفاة حبيبة الشماع «فتاة الشروق»؟.. كل ما نعرفه عن المأساة

تدفقات العملة الأجنبية: زيادة تحويلات المصريين 10 أضعاف.. والتنازل عن الدولار يزيد 20 مرة

الموت يُغيب حبيبة الشماع.. قصة ربع ساعة غيرت مسار حياة “فتاة الشروق”

ليلة الملك.. ليفربول يتقدم برباعية على سبارتا براغ فى الدورى الأوروبى

نفحات رمضانية.. تراجع سعر الدولار اليوم 4 رمضان 2024 مقابل الجنيه المصري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

عن شهر الشجن.. رمضان بالمصرى

وائل لطفي

دراما تثير المعارك

ماجد حبته

زيارة روته

محمد المعتصم

الحشاشين «جينيور»

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «١»

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: تهجير سكان غزة خط أحمر لنا

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

حزب الليكود بزعامة نتنياهو ينتقد شومر لعدم احترامه الحكومة الإسرائيلية

وقف إطلاق النار فى غزة.. كيف يعتبر فرصة لتغيير إقليمى فى المنطقة؟

"جيوبا" من المجاعة في غزة.. ماذا حدث خلال الـ24 ساعة الماضية