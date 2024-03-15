الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل "محارب" الحلقة 5.. ثأر قديم يهدد حياة الفنان حسن الرداد

مسلسل محارب
مسلسل محارب

انقلبت أحداث المسلسل الدرامي محارب وازدادت تشويقا بعد كشف الفنان أحمد زاهر "حسام الجيوشي" طريق جديد لابتزاز الفنان حسن الرداد "عزيز محارب".

ليكشف الفنان احمد زاهر "حسام الجيوشي" ان محارب اضطر للهرب هو ووالده ووالدته قبل 25 عاما من الصعيد بسبب ثأر قديم بينه وبين أولاد عمه في صراعات على قطعة أرض بمساحة 50 فدانا راح ضحيته ابن عمه.

ليدبر الجيوشي مكيدة جديدة ضد محارب للانتقام منه نتيجة تعديه عليه بالضرب في المشفى قرب هربه غير مكتفي بمحضر التعدي بالضرب.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل محارب الحلقة 5

ليعرض مسلسل محارب قنوات عرض الحلقة الخامسة في تمام الساعة التاسعة مساء والإعادة في الساعة الخامسة على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل محارب الحلقة 4

ليستمر الصراع بين الفنان حسن الرداد "عزيز محارب" والفنان احمد زاهر "حسام الجيوشي" ولتزداد الصراعات خاصة بعد تعدي محارب عليه بالضرب

ليهدد الفنان أحمد زاهر "حسام الجيوشي" الفنان حسن الرداد "عزيز محارب" بتلفيق له تهمة حادث سير لاصطدام أحد الأشخاص، والثانية ابتزاز بقضية سداد كمبيالات مالية لسيارته الأجرة، هذا إضافة إلى تهديدات بالطرد من منزلهم بعد شراءه وتعرض إخوته للضرب والتعدي.

قصة مسلسل محارب

ليصطحب ابطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لإعالة أسرته بعد وفاة والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

أبطال مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود.

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي، محمود عمرو محمود  ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

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مسلسل محارب الحلقة 5| ماجد المصري يدبر فضيحة جديدة للضغط على حسن الرداد

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