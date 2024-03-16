مسلسلات رمضان 2024.. ملخص مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 5

شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل الكارتون «نور والكوكب السعيد»، اختفاء زهرة وحاولت نور وأخيها مع الضابط والكائن الفضائي البحث عنها.

وتحدث الضابط ليحيى ورامي والكائن الفضائي، قائلًا لهم إنه لا يصلح عمل محضر باختفاء زهرة إلا بعد مرور 24 ساعة، ورد عليه يحيى بأنها كانت متواجدة معهم واختفت.

مسلسلات رمضان 2024 ..قصة مسلسل نور والكوكب السعيد



مسلسل نور والكوكب السعيد أحد مسلسلات الأطفال البارزة والدسمة التي جرى طرحها خلال هذا الموسم الرمضاني 2024، ويتكون من 30 حلقة مرتبطة بقضايا البيئة المختلفة، ويأتي موعد عرض المسلسل على القناة الأولى المصرية الساعة 6:05 مساء، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it، وهو إنتاج مشترك بين الأزهر الشريف وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، بالتعاون مع مجلة نور الصادرة من المنظمة العالمية لخريجى الأزهر.



مسلسلات رمضان 2024 ..أحداث مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 4

عنوان الحلقة الرابعة من مسلسل نور والكوكب السعيد، "عملية البحث عن طائر الدودو"، يُشير بوضوح إلى خطورة هذه القضية، حيث يُعد طائر الدودو أحد أشهر الأمثلة على الحيوانات التي انقرضت بسبب الصيد المفرط.

مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل نور والكوكب السعيد

أبطال المسلسل هم الطفل نور المتميز برجاحة العقل، وسعة الصدر، وبُعد النظر، وأخته الصغير زهرة اللطيفة الذكية، والكائن الفضائي من كوكب السعادة فرحة الموفدة في مهمة اكتشاف أسباب الطاقة السلبية المنبعثة من كوكب الأرض المجاور لكوكبهم، والفتى رامي القادم من المستقبل أيضًا في مهمة محاولة إنقاذ الأرض بعد معايشته في المستقبل المصير الكارثي الذي آلت له الكرة الأرضية؛ نتيجة ممارسات البشر على مر العصور.

وتهدف حلقات المسلسل إلى التوعية بالقضايا المختلفة، وإثارة خيال الطفل، وتشكيل وعيه بالقيم الإنسانية والحضارية التي يجب أن يتحلى بها؛ وتتلخص فكرة المسلسل في الدعوة إلى عالم جديد خالٍ من العنف والكراهية، والصراعات، وتدمير البيئة، ويسوده التسامح والإخاء وقبول الآخر، كما يسعى المسلسل إلى إيجاد عالم يرتقي بالذوق العام، وبالفن الراقي الذي يمحو القبح والإسفاف من حياتنا، ويتعامل فيه البشر بالرحمة تجاه كل الكائنات على كوكب الأرض، وبالوعي الكافي للحفاظ على الكوكب نفسه من الدمار، والتلوث، والتصحر.