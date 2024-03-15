تعرض الحلقة الخامسة من مسلسل نور والكوكب السعيد اليوم الجمعة الموافق 15 مارس للعام 2024، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك عقب صلاة المغرب على القناة الفضائية الأولى، من انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 5

ويعرض مسلسل نور والكوكب السعيد يوميا على القناة الأولي، وتعرض الحلقة 5 اليوم الخميس الموافق 14 مارس في تمام الساعة السادسة و11 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة عقب صلاة المغرب.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل احداث مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 5

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل نور والكوكب السعيد بعنوان، "عملية البحث عن طائر الدودو"، ذلك الطائر الذي يُعد طائر الدودو أحد أشهر الأمثلة على الحيوانات التي انقرضت بسبب الصيد المفرط، ويقدم نور بطل المسلسل شرحًا مبسطًا لآثار الصيد الجائر، موضحًا أنه يسبب طاقة سلبية على الأرض ويهدد بانقراض العديد من الكائنات، مثل الطيور المهاجرة، وحيد القرن الأسود، حيوان الكواغة، ماعز البرانس، وطائر الدودو.

ويسلط مسلسل "نور والكوكب السعيد" الضوء على أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي ومحاربة الصيد الجائر، ونشر الوعي بين الأطفال بأهمية حماية كوكب الأرض.

قصة مسلسل نور والكوكب السعيد

تقدم حلقات مسلسل نور والكوكب السعيد مجموعة من الأفكار التوعوية الخاصة بالقضايا المختلفة، وكذلك إثارة خيال الطفل، وتشكيل وعيه بالقيم الإنسانية والحضارية التي يجب أن يتحلى بها؛ وتتلخص فكرة المسلسل في الدعوة إلى عالم جديد خالٍ من العنف والكراهية، والصراعات، وتدمير البيئة، ويسوده التسامح والإخاء وقبول الآخر، كما يسعى المسلسل إلى إيجاد عالم يرتقي بالذوق العام، وبالفن الراقي الذي يمحو القبح والإسفاف من حياتنا، ويتعامل فيه البشر بالرحمة تجاه كل الكائنات على كوكب الأرض، وبالوعي الكافي للحفاظ على الكوكب نفسه من الدمار، والتلوث، والتصحر.

ابطال مسلسل نور والكوكب السعيد

أبطال المسلسل هم الطفل نور المتميز برجاحة العقل، وسعة الصدر، وبُعد النظر، وأخته الصغير زهرة اللطيفة الذكية، والكائن الفضائي من كوكب السعادة فرحة الموفدة في مهمة اكتشاف أسباب الطاقة السلبية المنبعثة من كوكب الأرض المجاور لكوكبهم، والفتى رامي القادم من المستقبل أيضًا في مهمة محاولة إنقاذ الأرض بعد معايشته في المستقبل المصير الكارثي الذي آلت له الكرة الأرضية؛ نتيجة ممارسات البشر على مر العصور.