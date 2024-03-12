نور والكوكب السعيد الحلقة 2| زائرة من الفضاء تسعى للتخلص من طاقات كوكب الأرض السلبية

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل الكرتون نور والكوكب السعيد بعنوان "البحث عن فرحة"، ظهور كلا من الطفل نور وشقيقته زهرة داخل طائرة، ثم هبطوا لأسفل بسبب نفاذ الطاقة.

مسلسلات رمضان 2024 .. تفاصيل أحداث كرتون نور والكوكب السعيد

وظهرت شخصية “فرحة” والتي جاءت من كوكب السعادة إلى كوكب الأرض، حتى تقوم باكتشاف أسباب الطاقة السلبية المنبعثة من كوكب الأرض المجاور لكوكبهم، واستطاع نور وزهرة الوصول للزائرة الفضائية عن طريق برنامج تتبع بالهاتف المحمول.

وظهر “عم منصور” أثناء نقل الطفل نور للزائرة الفضائية التي جاءت لمنع الطاقة السلبية من كوكب الأرض، حيث استطاعت العودة للحياة بعدما قام نور بلمسها مونه يحتوي على طاقة إيجابية كبيرة.

ذهب الجميع للملجأ حتى يصلوا لطريقة يستطيعون خلالها محاربة الطاقة السلبية على الأرض، فيذهب نور وزهرة مرة في الأسبوع للملجأ كمتطوعين للمساعدة في طلبات العاملين والأطفال داخله.

ملخص الحلقة 2 مسلسل نور والكوكب السعيد

وظهرالطفلين “أدهم” و"لارا" في الملجأ واختلفوا على أكل "الأيس كريم"، واتهم “ادهم” لارا انها تسعى للحصول على أشيائه باستمرار، وجاء خبر بقفل الملجأ بسبب خلاف بين أصحاب الارض التي أقيم عليها.

وبدأ “نور” في التفكير بطريقة لحل أزمة الملجأ، حيث قرر التواصل مع مالك الأرض.

وتعرضت “فرحة” للإغماء مرة أخرى بسبب قلة الطاقة الإيجابية، وقالت إنها يجب ان تستخدم أسلحتها والتي تتمثل في "العدل والخير والجمال" لمحاربة الشر.



وانتهت الحلقة بالتوصل لطريقة يستطيعوا من خلالها إبعاد الطاقة السلبية عن “فرحة”، حيث نجحوا في تصميم درع لحمايتها.

قصة مسلسل نور والكوكب السعيد

وتهدف حلقات المسلسل إلى التوعية بالقضايا المختلفة، وإثارة خيال الطفل، وتشكيل وعيه بالقيم الإنسانية والحضارية التي يجب أن يتحلى بها؛ وتتلخص فكرة المسلسل في الدعوة إلى عالم جديد خالٍ من العنف والكراهية، والصراعات، وتدمير البيئة، ويسوده التسامح والإخاء وقبول الآخر، كما يسعى المسلسل إلى إيجاد عالم يرتقي بالذوق العام، وبالفن الراقي الذي يمحو القبح والإسفاف من حياتنا، ويتعامل فيه البشر بالرحمة تجاه كل الكائنات على كوكب الأرض، وبالوعي الكافي للحفاظ على الكوكب نفسه من الدمار، والتلوث، والتصحر.

أبطال مسلسل نور والكوكب السعيد

أبطال المسلسل هم الطفل نور المتميز برجاحة العقل، وسعة الصدر، وبُعد النظر، وأخته الصغير زهرة اللطيفة الذكية، والكائن الفضائي من كوكب السعادة فرحة الموفدة في مهمة اكتشاف أسباب الطاقة السلبية المنبعثة من كوكب الأرض المجاور لكوكبهم، والفتى رامي القادم من المستقبل أيضًا في مهمة محاولة إنقاذ الأرض بعد معايشته في المستقبل المصير الكارثي الذي آلت له الكرة الأرضية؛ نتيجة ممارسات البشر على مر العصور.