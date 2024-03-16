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فن

مسلسلات رمضان 2024.. ملخص مسلسل بيت الرفاعي لـ أمير كرارة الحلقة 5

مسلسل بيت الرفاعي
مسلسل بيت الرفاعي

أثار مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 5 ضجة واسعة بعد عرضها أمس، حيث تضمنت أحداث شيقة ومثيرة، وانتهت على مشهد أثار فضول الجمهور، وهو ترقب لقاء “فاروق” أحمد رزق، و “ياسين” أمير كرارة.

مسلسلات رمضان 2024 .. مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل احداث الحلقة 5

أظهر مشهد فلاش باك بالزمن الماضي في بداية الحلقة الخامسة من مسلسل بيت الرفاعي الاشقاء الثلاثة “محمود الرفاعي” والد “ياسين” أمير كرارة، و“سيد الرفاعي” والد “فاروق” أحمد رزق، و“عبد الحميد الرفاعي” سيد رجب، أثناء تحضيرهم لفتح مقبرة أثرية جديدة لاستخراج قطع أثرية، ووقع الاختيار على “سيد” والد “فاروق”، والذي يبدو انه توفى بسبب المقبرة.

وشهدت الحلقة مواقف جدعنة من “صباح حلويات” ميرنا جميل، التي ساعدت “ياسين” أمير كرارة، وحرص “ياسين” أمير كرارة، على توجيه الشكر لـ “صباح” لتوفيرها له شريحة اتصالات ودخل غرفته، ليتفاجأ بتعب ابنته الشديد، وسرعان ما أخذها واستغاث بـ “صباح” نظرًا لانها بنت منقطة وتعلم أماكن المستشفيات جيدًا، وعند وصولهما المستشفى، طلبت ادارة المستشفى بطاقة شخصية، وسرعان ما اعطتها لهم “صباح” وعند سؤالها بصلة القرابة أخبرتهم بانها والدتها حتى يسرعون في اسعافها.

وتفاجأ “يحيي” تامر نبيل بعد خروجه من الحبس، بسيطرة ابن عمه “فاروق” على المنزل، وقام بطردهم بشكل صريح من المنزل، وهددهم بالقتل إذا عاد للمنزل ووجدهم، وحاولت خطيبته التي تجسدها دنيا المصري تهدئته، ولكنها فشلت في ذلك، وقام بتعنيفها لإسكاتها.

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مسلسلات رمضان 2024 .. تفاصيل الحلقة 6 مسلسل بيت الرفاعي 

وانتهت الحلقة الخامسة من مسلسل بيت الرفاعي باتصال “ياسين” بـ“فاروق” ليرد عليه الأخير بضحكات سخرية بأنه كان يثق بأنه سوف يأتي إليه بكل سهولة بعد طرد أسرته، ويتوعد له “ياسين” بأنه سوف ينتقم منه، ومن المتوقع ان تشهد الحلقة 6 من مسلسل بيت الرفاعي لقاء الجبابرة، بين “فاروق” و “ياسين”.

 


مسلسلات رمضان 2024 .. مسلسل بيت الرفاعي موعد عرض الحلقة 6

 

تعرض الحلقة السادسة مسلسل بيت الرفاعي اليوم السبت، على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء.


مسلسلات رمضان 2024 .. مسلسل بيت الرفاعي قنوات عرض الحلقة السادسة

ويعتبر مسلسل بيت الرفاعي ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024، وتعرض الحلقة 6 اليون على قناة ON، و على قناة ON دراما، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء.


قصة مسلسل بيت الرفاعي
 

مسلسل بيت الرفاعي تدور أحداثه حول الصراعات بين العائلة على الميراث وإدارة التجارة الخاصة بهم، حيث كشف البرومو عن أسرتين أولاد عم لديهم منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة.

 

ابطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى،  ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

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