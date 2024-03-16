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محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024.. ملخص حق عرب لـ أحمد العوضي الحلقة 5

مشهد من مسلسل حق
مشهد من مسلسل حق عرب لأحمد العوضى

انتهت الحلقة الخامسة من مسلسل حق عرب، أمس الأربعاء على شك جمال (ابن اخ) عبد ربه "رياض الخولي" في وفاء عامر عندما دخل عليها ومعها عرب السويركي، ولا يعلم أنها والدته الحقيقية.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل احداث مسلسل حق عرب الحلقة 5

وشهدت الحلقة الخامسة  مسلسل حق عرب الإفراج عن عرب السويركي من جريمة قتل حسنية الدايه بعد تفريغ كاميرات محل الهواتف الذي أثبت أن الجريمة تمت في نفس الوقت الذي كان متواجد به في المحل.

كما شهدت الحلقة انتقام عرب السويركي لحق حنان الغرباوي من سعيد الجن الذي قام بهدم كشك الشاي الخاص بوالدها، ورد اعتبارها أمام أهل المغربلين، فضلا عن ذهابه للجياشين لتحذيرهم من الاقتراب منه مرة أخرى، أو محاولة قتله، وإلا سينتقم منهم أشد انتقام 

"حق عرب" الحلقة 5.. رباح أبوالدهب يتقدم لخطيبة عرب السويركى

شكوك حول علاقة عرب بزوجة عبدربه.. نهاية الحلقة الخامسة من "حق عرب"

مسلسلات رمضان 2024 .. مواعيد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 6

وتعرض الحلقة السادسة مسلسل حق عرب ، بطولة أحمد العوضي، في تمام الساعة التاسعة مساءا على اون دراما، والثانية عشر منتصف الليل، على قناة اون، وعلى منصة واتش ات.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

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مسلسلات رمضان 2024| براءة أحمد العوضي في حق عرب.. وموعد الحلقة الـ 6

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"حق عرب" الحلقة 5.. رباح أبوالدهب يتقدم لخطيبة عرب السويركى

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مسلسلات رمضان 2024| براءة أحمد العوضي في حق عرب.. وموعد الحلقة الـ 6

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