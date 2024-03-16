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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024| براءة أحمد العوضي في حق عرب.. وموعد الحلقة الـ 6

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

تتصاعد حدة البحث عن موعد عرض مسلسل حق عرب لـ "أحمد العوضي" الحلقة 6 والذي يشارك فيه خلال الموسم الرمضاني الحالي ويلقي وراجا كبيرا بين الجمهور منذ عرض أولى حلقاته يوم الاثنين الماضي.

موعد عرض مسلسل حق عرب لـ "أحمد العوضي" الحلقة 6

يأتي موعد عرض مسلسل حق عرب لـ "أحمد العوضي" الحلقة 6 في تمام الساعة التاسعة مساء على أون دراما للمرة الأولى والثانية عشر منتصف الليل للمرة الثانية، على قناة أون، وعلى منصة واتش ات.

فيما يعرض مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، على قناة ON، فى تمام الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، والساعة التاسعة مساءا على قناة أون دراما.

أحداث الحلقة 5 من مسلسل أحمد العوضي حق عرب 

وكانت قد انتهت الحلقة الخامسة على شك جمال (ابن اخ) عبد ربه "رياض الخولي" في وفاء عامر عندما دخل عليها ومعها عرب السويركي، ولا يعلم أنها والدته الحقيقية.

وشهدت الحلقة الخامسة الإفراج عن عرب السويركي من جريمة قتل حسنية الدايه بعد تفريغ كاميرات محل الهواتف الذي أثبت أن الجريمة تمت في نفس الوقت الذي كان متواجد به في المحل.

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أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

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قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

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