"على شقيق عربى السويركى يسرق والدته" أهم أحداث الحلقة الخامسة من حق عرب

“ ال يجي منك أحسن منك يا عرب “هذه الجملة قالها ” علي شقيق عرب السويركي” في أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل حق عرب، فأستغل مرض والدته بعد حبس عرب بتهمة قتل حسنية الداية، وتسلل لغرفتها وقام بسرقة أموال كان أعطاها عرب لها، وقام بشراء خاتم لحبيبته وأهداها لها.

مسلسل حق عرب

قصة وأحداث مسلسل حق عرب

" حق عرب" تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي داخل منطقة الجمالية حول "كبير المنطقة" ويُدعى "عبد ربه"، وهو رجل في السبعينيات من عمره يهابه الجميع، ولديه أخ يُدعى "عطوة" يطيع أخاه الأكبر دائمًا.

وتبدأ قصة المسلسل حين يكتشف "عبدربه" خيانة أقرب الشخصيات له "عرب السويركي"، ثم تتوالى الأحداث بشكل درامي مشوق.

مسلسل حق عرب

قنوات عرض مسلسل حق عرب

ويعرض مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، على قناة ON، فى تمام الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، والساعة التاسعة مساءا على قناة أون دراما.

أبطال وصناع مسلسل حق عرب

حق عرب من بطولة النجم أحمد العوضي، وفاء عامر، رياض الخولي، دينا فؤاد، وليد فواز، دنيا المصرى، محمد احمد ماهر؛ كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان؛ عايدة فهمي؛ أشرف طلبة؛ وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.