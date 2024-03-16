شكوك حول علاقة عرب بزوجة عبدربه.. نهاية الحلقة الخامسة من "حق عرب"

انتهت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل “حق عرب”، بدخول عرب لمكتب المعلم عبدربه، فوجد زوجته “ صباح” وشاهدت جرح نافذ بيده بعد مشاجرته مع البلطجي سعيد الجن، فهرولت إليه مسرعة لتمسك بيده محاولة إسعافه، لكن دخل عليهما جمال ابن اخو المعلم “عبدربه”، قائلا: "شكلي جيت في وقت غلط".



ودارت الشكوك في عقله، وخاصة بعد مشاهدته لزوجة عمه وهي بقسم الشرطة تسأله عن عرب السويركي، أثناء حبسه وعندما أخبر والده بما شاهده قال له: "مرات عمك زي الجنيه الذهب".

مسلسل حق عرب

قصة وأحداث مسلسل حق عرب

ومسلسل "حق عرب" تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي داخل منطقة الجمالية حول "كبير المنطقة" ويُدعى "عبد ربه"، وهو رجل في السبعينيات من عمره يهابه الجميع، ولديه أخ يُدعى "عطوة" يطيع أخاه الأكبر دائمًا.

وتبدأ قصة المسلسل حين يكتشف "عبدربه" خيانة أقرب الشخصيات له "عرب السويركي"، ثم تتوالى الأحداث بشكل درامي مشوق.

مسلسل حق عرب

قنوات عرض مسلسل حق عرب

ويعرض مسلسل “حق عرب” بطولة النجم أحمد العوضي، على قناة ON، فى تمام الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، والساعة التاسعة مساء على قناة أون دراما.

أبطال وصناع مسلسل حق عرب

“حق عرب” من بطولة النجم أحمد العوضي، وفاء عامر، رياض الخولي، دينا فؤاد، وليد فواز، دنيا المصرى، محمد احمد ماهر؛ كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان؛ عايدة فهمي؛ أشرف طلبة؛ وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.