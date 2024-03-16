"حق عرب" الحلقة 5.. رباح أبو الدهب يتقدم لخطيبة عرب السويركى

شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل حق عرب تقدم رباح أبو الدهب لخطبة "حنان" خطيبة عرب السوريكي مستغلًا حبسه في قتل حسنية الداية.

ووعد رباح أبو الدهب الفنانة "وفاء مكي" زوجة والد حنان، بـ50 ألف جنيه إذا اقنعت حنان بالزواج منه.

لكن حنان تفاجئت بوجوده في شقتهم وتشاجرت معه وقالت له: "لو آخر واحد في الدنيا مش هتجوزك يا أعور" ورد عليها قائلًا: "أي بنت في المغربلين تتمني تتجوزني".



قصة وأحداث مسلسل حق عرب

"حق عرب" تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي داخل منطقة الجمالية حول "كبير المنطقة" ويُدعى "عبد ربه"، وهو رجل في السبعينيات من عمره يهابه الجميع، ولديه أخ يُدعى "عطوة" يطيع أخاه الأكبر دائمًا.

وتبدأ قصة المسلسل حين يكتشف "عبدربه" خيانة أقرب الشخصيات له "عرب السويركي"، ثم تتوالى الأحداث بشكل درامي مشوق.

قنوات عرض مسلسل حق عرب

ويعرض مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، على قناة ON، فى تمام الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، والساعة التاسعة مساءً على قناة أون دراما.

أبطال وصناع مسلسل حق عرب

"حق عرب" من بطولة النجم أحمد العوضي، وفاء عامر، رياض الخولي، دينا فؤاد، وليد فواز، دنيا المصرى، محمد أحمد ماهر؛ كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان؛ عايدة فهمي؛ أشرف طلبة؛ وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

"حق عرب" من بطولة النجم أحمد العوضي، وفاء عامر، رياض الخولي، دينا فؤاد، وليد فواز، دنيا المصرى، محمد احمد ماهر؛ كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان؛ عايدة فهمي؛ أشرف طلبة؛ وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.