مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض صيد العقارب لـ غادة عبدالرازق الحلقة 6

يرغب الجمهور في معرفة موعد عرض مسلسل صيد العقارب لـ "غادة عبدالرازق " الحلقة 6 والذي أبدى رواد السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة إعجابهم الشديد بالحلقات الخامسة الأولى المسلسل من بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، وسيمون ورياض الخولي، وأحمد ماهر، وعدد كبير من النجوم الشباب، بسبب تصاعد الأحداث ومقتل شقيقها علي ضرغام، على يد نجل الغول وشقيق زوجها ياسين الذي يلعب دوره الفنان محمد علاء جاميكا الذي يجسد شخصية زوجها.



مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل صيد العقارب لـ "غادة عبدالرازق " الحلقة 6

يترقب الجمهور موعد عرض مسلسل صيد العقارب لـ "غادة عبدالرازق " الحلقة 6 والذي يعرض بشكل حصري في تمام الساعة 7:30 عبر قناة Cbc بالتزامن مع عرضها عبر المنصة الرقمية watch it.



مواعيد اعادة عرض مسلسل صيد العقارب

ويمكن للمشاهد رؤية الحلقة المعادة من جديد عبر قناة cbc دراما، وفي تمام الساعة الـ 9:30 من مساء اليوم.



مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 5

جاءت الحلقة الخامسة من صيد العقارب الفنانة غادة عبدالرازق بإجبار حسن ضرغام الذي يلعب دوره الفنان أحمد ماهر ياسين زوج ابنته بطلاقها، إلا أنه رفض هذا ما تسبب في إطلاقه النار عليه، ونقله إلى أحد المستشفيات، وهو الأمر الذي أصاب عايدة (غادة عبدالرازق) بالفزع على زوجها، وطلبت زوجة محمد علي رزق عدم الانفصال عنه تنفيذًا لرغبة والده بسبب قتل شقيقها لـ علي ضرغام، وتصاعدت الأحداث.



مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة السادسة



تعرض الحلقة السادسة من صيد العقارب عبر قناة سي بي سي حصريًا، وسي بي سي دراما، بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية واتش ات.



أبطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من:

-أحمد ماهر في دور حسن ضرغام

-رياض الخولي في دور اسماعيل الغول

-محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام

-منال سلامة

-سيمون في دور سماسم

-مجدي بدر محامي

محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم

-محمد علاء جاميكا في دور ياسين

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد نجل الغول

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد في دور معتز

-عزوز عادل

-مي القاضي في دور ولاء

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج الدكتور أحمد حسن.

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