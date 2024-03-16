مَن سيتحمل تكلفة الوحدات السكنية والمنشآت المتضررة من حريق استوديو الأهرام؟

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: سنتحمل تكلفة إعادة الوضع كما كان قبل الحريق، فالأهالي لا ذنب لهم، ومن واجبنا إعادة الشيء لأصله، متابعًا: الحمد لله وفضل منه عدم حدوث وفيات في هذا الحريق المؤسف.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، موقع الحريق الذي نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم في ستوديو الأهرام، في منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة؛ لمتابعة جهود السيطرة على الحريق، والوقوف على حجم الخسائر، والعمل على سرعة صرف التعويضات.

ووجه رئيس الوزراء بأهمية الاطمئنان على السلامة الإنشائية للمباني، وتشكيل لجنة عاجلة فورية مكونة من شركات المقاولات المعتمدة من محافظة الجيزة، وذلك للوقوف على حجم الضرر وإعداد مقايسات هندسية تضمن الوقت اللازم وتكلفة إعادة المباني لأصلها قبل الحريق.

كما وجه رئيس الوزراء بمنح مبلغ 15 ألف جنيه كدفعة للأهالي المتضررة منازلهم كقيمة إيجارية لعدة شهور قادمة، بما يعادل القيمة الإيجارية في المنطقة التي يعيشون فيها، وذلك لحين تأهيل المباني وإعادتها لوضعها الأصلي.

كما وجه رئيس الوزراء السجل المدني بإصدار بطاقات رقم قومي بديلة لمن فقدها في الحريق، والمتابعة الدورية من المسئولين للموقع التنفيذي على الأرض.

كان قد أصيب 14 شخصًا بحروق بسيطة واختناق فى حريق استديو الأهرام بالعمرانية، الذي اشتعل صباح اليوم.

وجاء من بين المصابين كل من: سمية عبدالعال عبدالموجود 53 سنة، اختناق، مرتاح السيد أبوالسعود، جرح 5 سم بالرأس، رجب شحاتة محمد، كسر بالقدم اليمني، عبدالرحمن رمضان، 27 سنة، اختناق، سمير تركى جودة، 38 سنة، اختناق.

وهانى إبراهيم إبراهيم حافظ، 42 سنة، اختناق، على سيد رمضان، 30 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقرى، أحمد سيد جودة، 45 سنة، خلع بالكتف اليمنى، محمد عصام محمد 21 سنة، اختناق، فاطمة عبدالعال على، 75 سنة، اختناق، فريدة أحمد زايد 17 سنة "اختناق"، ومحمد أحمد فتحى 22 سنة "اختناق".