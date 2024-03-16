حق عرب الحلقة 6.. "عرب السويركي" يدافع عن أنغام

شهدت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 6، تصدر عرب السويركي لأنغام ابنه عبد ربه "رياض الخولي"، وحمايتها من خطيبها الذي اشتد حديثه معها أمام منزلها.

احداث مسلسل حق عرب الحلقة 6

وخلال احداث مسلسل حق عرب الحلقة 6 ، يدافع عرب السويركي عن أنغام أمام الجيران، ويطلب من خطيبها أن يذهب للمعلم عبد ربه ليكمل الحديث معه.

وبدأت احداث مسلسل حق عرب الحلقة 6 بدخول جمال ابن شقيق عبد ربه، (رياض الخولي) أثناء حديث وفاء عامر مع عرب السويركي وترى جرح يده، ليقول لهما: "جيت في وقت مش مناسب".

وترد وفاء عامر عليه بعنف: «إيه اللي بتقوله دا.. بدل ما تجيب حاجة تساعد بيهل الراجل علشان دم ايده يقف».

وانطلقت منذ قليل، الحلقة السادسة من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، على قناة أون دراما، وتُعاد على قناة أون في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، وعلى منصة واتش ات.

موعد عرض حق عرب الحلقة 7

وانتهت الحلقة الخامسة لمسلسل حق عرب، أمس الأربعاء على شك جمال (ابن اخ) عبد ربه "رياض الخولي" في وفاء عامر عندما دخل عليها ومعها عرب السويركي، ولا يعلم أنها والدته الحقيقية.

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كما شهدت الحلقة الخامسة الإفراج عن عرب السويركي من جريمة قتل حسنية الدايه بعد تفريغ كاميرات محل الهواتف الذي أثبت أن الجريمة تمت في نفس الوقت الذي كان متواجد به في المحل.

كما شهدت الحلقة انتقام عرب السويركي لحق حنان الغرباوي من سعيد الجن الذي قام بهدم كشك الشاي الخاص بوالدها، ورد اعتبارها أمام أهل المغربلين.

وتعرض الحلقة السادسة من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، في تمام الساعة التاسعة مساءا على اون دراما، والثانية عشر منتصف الليل، على قناة اون، وعلى منصة واتش ات.

ابطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.