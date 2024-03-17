أظهرها مسلسل الحشاشين.. مرصد عمر الخيام وإسهاماته فى علم الفلك

أظهرت الحلقة السادسة في مسلسل الحشاشين، إسهامات الشاعر عمر الخيام في علم الفلك، إضافة إلي براعته ونبوغه في الرياضيات والمعادلات الجبرية التي استطاع أن يحل الدرجة الثالثة منها.

إطلاق اسم الخيام علي احدي فوهات القمر

ويذكر الفيزيائي الجزائري دكتور “نضال قسوم”، أن الاتحاد الفلكي العالمي، كان قد أطلق اسم عمر الخيام علي احدى فوهات القمر في العام 1970.

وفي العام 1980 احدي عالمات الفلك في الاتحاد السوفيتي قررت إطلاق اسم عمر الخيام علي أحد الكويكبات التي اكتشفتها.

ويلفت “قسوم” إلي أن عمر الخيام ــ أحد أبطال مسلسل الحشاشين ــ يجب أن يعرف علي أنه واحد من أكبر رياضي العصر الإسلامي بأسره وربما لا يفوقه إنجازا إلا الخوارزمي، كما يجب أن يعرف علي أنه أكبر علماء الفلك في الحضارة الإسلامية لأنه أخرج للعالم ما يعرف الآن علي أنه أدق تقويم شمس وضعته البشرية في تاريخه.

قدم عمر الخيام حلول لمعادلات تكعيبية من المستوي الثالث، وحلول هندسية عن طريق تقاطعات ما يسمي بالأشكال المخروطية، إضافة إلي ابتكاره الأشكال الرباعية.

عمر الخيام وحساباته الفلكية

مرصد الخيام وإسهاماته في علم الفلك

في عمر السادسة والعشرين كلف السلطان ملكشاه ــ أحد شخصيات مسلسل الحشاشين ــ عمر الخيام ببناء مرصد فلكي في مدينة أصفهان، إضافة إلي تكليفه بإعادة إصلاح وتقديم تقويم جديد دقيق وكان هو ــ الخيام ــ المشرف ورئيس لجنة تكونت من 8 علماء، استطاعوا بعد خمس سنوات إخراج ما سمي بــ “التقويم الجلالي”، وهو تقويم شمسي محض أي يأخذ بعين الاعتبار مرور الشمس في كل برج من البروج الإثني عشر الموجودة حول دائرة البروج “الزودياك” المعروفة، والذي وضعه الخيام قبل 1000 ألف سنة والذي يأخذ بدقة مرور حركة الشمس وبذلك تكون الأيام تتراوح ما بين 29 إلي 32 شمسية.

تقويم الخيام الشمسي



مواعيد عرض مسلسل الحشاشين

تعرض الحلقة السادسة من مسلسل الحشاشين، من بطولة النجم كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب، والذي يعرض لقصة أخطر الحركات السرية وأشدها دموية في التاريخ الإسلامي، على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قنوات عرض مسلسل الحشاشين

وتعرض الحلقة الخامسة من مسلسل الحشاشين علي قنوات: قناة DMC كما يعاد عرضه على منصة Watch it وقناة DMC دراما وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.



قصة مسلسل الحشاشين



ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”، والذي يجسده النجم فتحي عبد الوهاب، والشاعر عمر الخيام ويقوم بدوره الفنان اللبناني نيقولا معوض. ويعد المسلسل الإنتاج الأضخم للشركة المتحدة.