الأحد 17 مارس 2024
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الثقافة

"القلب قد أضناه عشق الجمال" ذكرت في مسلسل الحشاشين وغنتها أم كلثوم

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

القلب قد أضناه عشق الجمال، بعض من أبيات رباعيات عمر الخيام والتي رددها في الحلقة السادسة من مسلسل الحشاشين ، ضمن أعمال الشركة المتحدة للموسم الدرامي الرمضاني 2024.

قصة رباعيات الخيام

والشاعر عمر الخيام، أحد أصدقاء حسن الصبّاح وأحد شخصيات مسلسل الحشاشين، ذاعت شهرته بعدما قدم الشاعر أحمد رامي الترجمة العربية لرباعياته عن الفارسية في العام 1924، وقدمتها كوكب الشرق أم كلثوم في أغنيتها الشهيرة عام 1950 من ألحان رياض السنباطي.

وكانت أم كلثوم قد غنت رباعيات الخيام من ترجمة الشاعر أحمد رامي في عدة حفلات خارج مصر، منها علي مسرح اليونسكو ببيروت في لبنان في شهر أغسطس عام 1955، وفي نفس العام وفي شهر سبتمبر قدمتها على مسرح سينما دمشق في سوريا، وعادت لتغنيها في العام 1958 على مسرح معرض دمشق الدولي، كما قدمتها على مسرح محمد الخامس بالمغرب في 3 ديسمبر من العام 1968.

رباعيات الخيام

 

يقول الخيام في الأبيات التي قدمها من رباعياته الفنان نيقولا معوض ضمن أحداث الحلقة السادسة في مسلسل الحشاشين: “القـــلب قـــد أضناه عشق الجــمال والصدر قد ضاق بما لا يُقــال.. يارب هل يرضـــيك هذا الظمأ والماء يـنساب أمامى زلال.. أولى بهذا القـــلب أن يخفــق وفي ضـــرام الحب أن يُحرق.. ما أضيع الـيوم الذي مـر بـي من غير أن أهوى وأن أعـشق.. أفـــق خفـــيف الــظل هذا السـحر نادى دع الـــــــنوم وناغ الوتر..فــــما أطـــال الـنوم عـــــمرًا ولا قصر في الأعمار طول السهر”.

يا غصن نقا مكلّلًا بالذهب

كما تضمنت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل الحشاشين، زفاف “نورهان” حبيبة “يحيي” ابن الشيخ “سعيد” مؤذن مدينة ساوة بأصفهان، وهو أول ضحايا فرقة الحشاشين والذي قتل على يد زيد بن سيحون في الحلقة الأولى من المسلسل، مما دفع يحيى للسعي إلى الأخذ بثأر والده ووالدته والتخلي عن حبيبته نورهان.

في حفل قران “نورهان” تغني صديقاتها كلمات الشاعر والطبيب الأندلسي “أبي بكر بن زهر الأندلسي”، موشح "يا غصن نقا" وفيها يقول: “يا غصن نقا مكلّلًا بالذهب أفديك من الردى بأمّي وأبي إن كنت أسأت في هواكم أدبي فالعصمة لا تكون إلا لنبي”، والتي قدمتها الفنانة "فيروز" لأول مرة في ألبوم “أندلسيات” عام 1966، وتلحين الأخوين رحباني.

عمر الخيام

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 6
 

تعرض الحلقة السادسة من مسلسل الحشاشين، من بطولة النجم كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب، والذي يعرض لقصة أخطر الحركات السرية وأشدها دموية في التاريخ الإسلامي، على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

 

قنوات عرض مسلسل الحشاشين
 

وتعرض الحلقة الخامسة من مسلسل الحشاشين علي قنوات: قناة DMC كما يعاد عرضه على منصة Watch it  وقناة DMC دراما وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

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