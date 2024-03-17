مسلسل عتبات البهجة الحلقة 6.. ظهور لافت للفنان الراحل سامي العدل

حرص القائمين على مسلسل عتبات البهجة، على وجود لافتة إنسانية من خلال ظهور صورة للفنان الراحل سامي العديد خلال أحداث الحلقة السادسة من مسلسل عتبات البهجة للفنان القدير يحيي الفخراني.

أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 6

وظهرت صورة الفنان الراحل سامي العدل، خلال احداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 6 على جدران مكتب المنتج الذي ذهب إليه تيته والذي يقوم بدوره مطرب المهرجانات عنبه هو والراقصة من أجل التعاقد على عمل فني، وذلك ضمن أحداث الحلقة السادسة من مسلسل عتبات البهجة.

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قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة السابعة

ويعرض مسلسل عتبات البهجة خلال الساعات القليلة المقبلة، العرض الاول الحلقة الخامسة لمسلسل عتبات البهجة على قناة DMC في الساعة 6:15.

ويعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it وقناة DMC وقناة DMC drama.

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قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة بعد موت ابنه الوحيد وتوليه مسئولية أحفاده..

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

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أبطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

-يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

-جومانا مراد (نعناعة)

-صلاح عبدالله

-سما إبراهيم

-خالد شباط

-وفاء صادق

-مصطفى عنبة

-صفاء الطوخي

-هنادي مهنا

-علاء زينهم

-علاء مرسي

-بسنت أحمد أبو باشا

-محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود)

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