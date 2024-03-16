عتبات البهجة الحلقة 6.. عمر يتعرض للنصب الإلكتروني ويورط نعناعة في بضائع مغشوشة

تعرض عمر والذي يقوم بدوره خالد الشباط، للنصب الإلكتروني بعد أن قام بجلب كميات كبيرة من السجائر الإلكترونية من خلال مواقع الإنترنت والتي اكتشف أن جميعها غير صالحة للإستخدام، وذلك خلال أحداث الحلقة السادسة من مسلسل عتبات البهجة للفنان القدير يحيي الفخراني.

احداث مسلسل عتبات البهجة 6

وقرر عمر خلال احداث مسلسل عتبات البهجة 6، أن يقوم بعرض السجائر الإلكترونية المغشوشة على نعناعة والتي تقوم بدورها الفنانة جومانا مراد دون أن يخبرها بحقيقة تلك البضائع، وهو الأمر الذي وافقت عليه نعناعة بشكل مبدأي.

و خلال حديث نعناعة مع بهجت الأنصاري والذي يقوم بدوره الفنان يحيي الفخراني، ضمن احداث مسلسل عتبات البهجة 6 ، أخبرته بأن حفيده عمر عرض عليها الشراكة وأن يريد أن يبيع بضائع لها لتعرضها في الكشك وهو الأمر الذي أثار شك وقلق الأنصاري.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة السابعة

ويعرض مسلسل عتبات البهجة خلال الساعات القليلة المقبلة، العرض الاول الحلقة الخامسة لمسلسل عتبات البهجة على قناة DMC في الساعة 6:15.

ويعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it وقناة DMC وقناة DMC drama.

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مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة بعد موت ابنه الوحيد وتوليه مسئولية أحفاده..

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

مسلسلات رمضان 2024.. ابطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود)