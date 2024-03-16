الآن مسلسل عتبات البهجة الحلقة 6 على قناة dmc drama

مسلسلات رمضان 2024..

بدأت منذ قليل الحلقة السادسة من مسلسل عتبات البهجة للفنان القدير يحيى الفخراني، والتي تعرض ضمن السباق الرمضاني على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

مسلسل عتباب البهجة

ويعيش المواطنين حالة من التشويق والإثارة في انتظار الحلقة السادسة من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، خاصة بعد انتهاء الحلقة الماضية على مفاجاه صادمة بسبب صديقة جميلة المقربة والتي كانت سبب في نشر صور فاضحة لها هي ووالدها.

الحلقة السادسة من مسلسل عتبات البهجة

وينتظر العديد من المواطنين في مصر والوطن العربي، عرض الحلقة الجديد من مسلسل عتبات البهجة للفنان القدير يحيى الفخراني، والتي تعرض ضمن السباق الرمضاني على إحدى قنوات المتحدة.

وبدأت منذ قليل الحلقة السادسة من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيي الفخراني على قناة دي أم سي دراما، والتي تعرض في تمام الساعة الثامنة مساء.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل يحيى الفخراني الحلقة 7

تعرض الحلقة السابعة من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني في النصف الأول من شهر رمضان الكريم حيث أنه ينتمي لفئة المسلسلات الـ١٥ حلقة.

وتعرض الحلقة السابعة في عرضها الاول على قناة دي أم سي في تمام الساعة ٦:١٥ بعد اذان المغرب، والعرض الثاني لمسلسل عتبات البهجة يعرض على الشباب قناة دي أم سي دراما في تمام الساعة الثامنة مساء.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة السابعة

ويعرض مسلسل عتبات البهجة خلال الساعات القليلة المقبلة، العرض الاول الحلقة الخامسة لمسلسل عتبات البهجة على قناة DMC في الساعة 6:15.

ويعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it وقناة DMC وقناة DMC drama.

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

مسلسلات رمضان 2024.. ابطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود).

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