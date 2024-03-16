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فن

مسلسلات رمضان 2024..

ملخص الحلقة 6 من مسلسل عتبات البهجة بطولة يحيى الفخراني

مسلسل عتبات البهجة
مسلسل عتبات البهجة

تبدأ أحداث الحلقة 6 من مسلسل عتبات البهجة بطولة يحيى الفخراني، بصدمة جميلة "بسنت أبو باشا" عندما ترى لها صورة غير لائقة، يعلم عبد البديع بإلغاء بهجت توكيل المحامي حازم.

 

احداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 6


تتصل جميلة بصديقتها بسنت "بوسي الشامي" و تطلب منها المساعده في مصيبتها، تتواصل جميلة مع محمود "يوسف عثمان" وتعنفه بسبب صورتها، يذهب محمود لأصدقائة و يتشاجر معهم على فعلتهم، تتلقى جميلة رسالة إبتزاز.
تطلب بسنت من جميلة قطع علاقتها مع محمود، كما تطلب منها الحديث مع جدها و أخوها عن ما حدث.
يشتكي تيتا "عنبة" للولا الراقصة "سما أحمد" من تصرف أصدقائة و تؤكد له انهم يغارون منه، و تبشره بعمل سينمائي.

 

احداث الحلقة 6 من مسلسل عتبات البهجة 


تخبر جميلة منال "وفاء صادق" عن مشكلتها و تحاول مساعدتها، تشعر جميلة بالضيق وتخبر سميرة "ليلى عز العرب" التى تنصحها بإبلاغ الشرطة.
تطور نعناعة "جومانا مراد" من الكشك و تضيف له بضاعة جديدة بمساعدة حنفي "محسن منصور"، تطلب نعناعة من فلة " هنادي مهنا" ترك تيتا و تحذرها فلة من نوايا حنفي.
تخبر سميرة بهجت بمشكلة جميلة و يشعر بكثرة الهموم على عاتقة، و يحلول حل المشكلة و يقابل محمود و يصفعة جراء فعلته.
يذهب بهجت للقسم ويتفاجئ ان بسنت صديقة حفيدتة جميلة هي المحرضة.

 

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مسلسلات رمضان 2024|قصة مسلسل عتبات البهجة


تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول  "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

 

الآن مسلسل عتبات البهجة الحلقة 6 على قناة dmc drama

أحداث الحلقة 6 من مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني

 

أبطال مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني 


يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)
جومانا مراد (نعناعة)
صلاح عبدالله
سما إبراهيم 
خالد شباط 
وفاء صادق 
مصطفى عنبة
صفاء الطوخي
هنادي مهنا
علاء زينهم 
علاء مرسي 
بسنت أحمد أبو باشا 
محسن منصور
حازم إيهاب 
مراد فكري 
صادق بوسي الشامي 
محمود فايز 
حمادة حسني
ليلى عز العرب 
محمد البكري
هشام إسماعيل
يوسف عثمان (محمود)
ويعد مسلسل عتبات البهجة من انتاج شركة العدل جروب، والمخرج جمال العدل وهو من تأليف مدحت العدل، ومقتبس من رواية إبراهيم عبدالمجيد، والموسيقى التصويرية من تأليف خالد الكمار وﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة.

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