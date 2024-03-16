مسلسلات رمضان 2024.. ملخص مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني الحلقة 5

جذب مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني العديد من متابعة الدراما الرمضانية المصرية، خاصًة بعد تسارع وتيرة الأحداث في الحلقات الخمس الأولى.

مسلسلات رمضان 2024 .. مسلسل عتبات البهجة تفاصيل احداث الحلقة 5

تدور أحداث الحلقة الـ 5 من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني، حول محاولة جميلة حفيدة بهجت الأنصاري ايجاد حل للتهديدات التي تلقتها والتي تهدد بنشر صور فاضحة لها على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

بينما يحاول خالد شباط والذي يلعب دور عمر حفيد بهجت الأنصاري، أن يندمج أكثر مع أصحاب السوء، ويسعى بهجت الأنصاري لإيجاد حل لاتهامه بالتهرب الضريبي.

عتبات البهجة

قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة السادسة

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it وقناة DMC وقناة DMC drama.



مسلسلات رمضان 2024 .. موعد عرض مسلسل يحيى الفخراني الحلقة 6

أعلنت قناة DMC عن تضمن خطتها لشهر رمضان المبارك عرض الحلقة السادسة من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة ٦ وربع بعد آذان المغرب.

على أن تعاد الحلقة الـ 6 من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة ،DMC drama الساعة 8 ونصف.

روجت منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

عتبات البهجة

مسلسلات رمضان 2024 .. قصة مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود)

ويعد مسلسل عتبات البهجة من انتاج شركة العدل جروب، والمخرج جمال العدل وهو من تأليف مدحت العدل، ومقتبس من رواية إبراهيم عبدالمجيد، والموسيقى التصويرية من تأليف خالد الكمار وﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة.