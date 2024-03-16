مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني

ارتفعت وتيرة البحث عن موعد عرض مسلسل عتبات البهجة لـ "يحيى الفخراني " خلال موسم مسلسلات رمضان 2024 وذلك مع تصاعد الأحداث خلال الحلقات الماضية، الأمر الذي جعل الجماهير تتأهب لعرض الحلقة الـ 6 من المسلسل خاصًة بعد مواجهة بهجت الأنصاري للسجن بسبب التهرب الضريبي وتهديد حفيدته بالصور الفاضحة من قبل رقم مجهول.

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن عتبات البهجة من فئة المسلسلات القصيرة اي التي تتكون من 15 حلقة فقط ولذلك فإنه من المقرر انتهاء عرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني في منتصف شهر رمضان.

موعد عرض مسلسل عتبات البهجة لـ "يحيى الفخراني ".. مسلسلات رمضان 2024

أعلنت قناة DMC عن موعد عرض مسلسل عتبات البهجة لـ "يحيى الفخراني " والذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك ضمن ختطها للشهر الكريم وذلك حيث جاء العرض الأول من المسلسل في تمام الساعة ٦ وربع بعد آذان المغرب على أن تعاد الحلقة الـ 6 من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة ،DMC drama الساعة 8 ونصف.

روجت منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

عتبات البهجة

قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة السادسة

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it وقناة DMC وقناة DMC drama حيث تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:-

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود)

ويعد مسلسل عتبات البهجة من انتاج شركة العدل جروب، والمخرج جمال العدل وهو من تأليف مدحت العدل، ومقتبس من رواية إبراهيم عبدالمجيد، والموسيقى التصويرية من تأليف خالد الكمار وﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة.

اقرأ أيضا

"عتبات البهجة" الحلقة الـ5.. ليلى عز العرب تواجه بهجت الأنصاري بصور عارية لحفيدته