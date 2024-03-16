السبت 16 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

محمود ياسين جونيور لـ الدستور: سعيد بردود الأفعال حول مسلسل "محارب"

محمود ياسين جونيور
محمود ياسين جونيور

أعرب الفنان محمود ياسين جونيور عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية التي تلقاها حول مسلسل" محارب " للنجم حسن الرداد والذي يعرض حاليا ضمن السباق الرمضاني 2024. 

وقال محمود ياسين جونيور في تصريحات خاصة لـ الدستور إن الحلقات القادمة تشهد تطور كبير في الأحداث وفي شخصية ابراهيم التي يلعبها ووعد الجمهور مفاجآت ستقلب الأحداث رأسا على عقب. 

و تعكس شخصية إبراهيم التي يقوم بها محمود ياسين جونيور العديد من الجوانب الإنسانية المعقدة، وكيف يمكن للمال أن يعمي عن الحقيقة مما يثير العديد من التساؤلات حول تطور تلك الشخصية، وذلك ضمن أحداث مسلسل محارب الذي يُعرض على قناة CBC، و شهدت الحلقة 5 انفجارًا عاطفيًا قويًا لياسين في دور إبراهيم، بعد اكتشافه تلقي محارب عرضًا ماليًا كبيرًا بقيمة 5 ملايين جنيه، ما أثار غضبه وجشعه وأعماه عن رؤية الحقيقة أمامه. وفي مشهد مؤثر، انفجر إبراهيم بوجه شقيقته، متهمًا إياها بالتواطؤ مع محارب في تحقيق مكاسب مالية على حسابه.

هذا المشهد القوي لم يكن مجرد لحظة درامية، بل كشف عن تداعيات عميقة ومعقدة في علاقات الأسرة والقيم الأخلاقية، حيث تظهر شخصية إبراهيم كمثال لتعقيد الطبيعة البشرية وتأثير الظروف والأحداث على سلوك الإنسان.

هل سينقلب إبراهيم على أخويه ويصبح عدوهم؟ أم أنه سيرفض الانجرار إلى دوامة الشكوك والجشع ويبحث عن الحقيقة وراء الأحداث؟

قصة وأبطال مسلسل محارب 

تدور أحداث مسلسل محارب حول شاب قادم من الصعيد لكي يعيش مع أسرته في القاهرة بعيدًا عن مشاكل أقربائه، ويضطر إلى العمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا يغير مسار حياته، المسلسل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكي، ويشارك محمود ياسين جونيور في بطولة المسلسل أمام النجوم حسن الرداد، وأحمد زاهر، وماجد المصري، وناهد السباعي، ونرمين الفقي، ومنة فضالي.

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