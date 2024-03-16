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فن

مسلسلات رمضان 2024| نفادي يسعى للفوز بقلب أمينة خليل.. وموعد الحلقة

مسلسل الكبير أوى
مسلسل الكبير أوى 8

يترقب الجمهور موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6 مساء اليوم السبت الموافق 6 من شهر رمضان المبارك حيث استطاع المسلسل الاستحواذ على اهتمام المشاهدين خاصة بعد نجاح الحلقات الأولى في تحقيق نسبة مشاهدة عالية.


مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6

جاء موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6 مساء اليوم السبت عبر شاشة قنوات ON التابعة لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عقب أذان المغرب بشكل يومي طوال شهر رمضان 2024 على شاشة قناة ON وON drama ومنصة watch it.

و تعاد الحلقة السادسة من مسلسل الكبير أوي 8 على شاشة ON بواقع مرتين الأولى في تمام الساعة الثالثة صباح اليوم التالي والثالثة عصرًا مساء اليوم التالي.

بينما يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 6 على شاشة ON drama في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء، ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي، ثم يعاد مرة أخرى في تمام الساعة الواحدة والنصف مساء.

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مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 5

وشهدت الحلقة 5 من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن أحداث كوميدية مختلفة ومتنوعة حيث استطاع الكبير تدبير خطة محكمة لفوز نفادي بقلب النجمة أمينة خليل حيث دير العديد من الحليل ليتسم نفادي بمواصفات فتي أحلام أمينة خليل وهي أن يكون شجاع ومعطاء ولماح ولكن فشل نفادي في الخطة ولكنه اعترف في النهاية أمينة خليل بحبه الشديد اويفتتعاطف معه وتقرر الزواج منه وبعد مرور شهر ينفصل نفادي عن أمينة خليل لتعود للفن مرة اخري بينما تعود انف الكبير الي طبيعتها بعد أن عفت عنه الشمامة مساعدته للأخرين. 


مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل الكبير أوي8 الحلقة السادسة

يعرض مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة السادسة طوال شهر رمضان وبشكل حصري عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهي قنوات ON وON drama كما يعرض بشكل حصري أيضا على منصة watch it 
 

قصة مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل الكبير اوي  حول عدد من "اسكتشات" كوميدية، تبدأ من احتفالات قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، وخلال الحلقات تظهر شيماء سيف.

ومن الفقرات الكوميدية المهمة في المسلسل، حين تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.

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أبطال مسلسل الكبير أوي 8


يشهد مسلسل الكبير أوي 8  لـ أحمد مكي الحلقة 3، مشاركة عدد كبير من النجوم منهم رحمة أحمد، ومحمد سلام، وبيومى فؤاد، وأيضًا حاتم صلاح ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، منهم أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وأكرم حسني وصفاء الطوخي ومن إخراج أحمد الجندي.

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