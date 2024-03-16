عرب السويركى يثأر لحنان.. أهم أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "حق عرب"

شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل “حق عرب”، خروح عرب السويركي من حبسه بعد إثبات براءته من قتل حسنية الداية، وعلم بتعدي سعيد الجن على خطيبته حنان ووالدها وتكسير “نصبة الشاي” مصدر رزقهم.

مسلسل حق عرب

وعلى الفور توجه “عرب” لمنزل حنان وسألهم عما حدث، وقام باصطحابها لمحل سعيد الجن، وقام بالتعدي على سعيد الجن وأصدقاءه بالضرب وتكسير محله وأسفر عن جرح نافذ بيده، وحظرهم من التعرض لحنان ووالدها مرة أخرى.

مسلسل حق عرب

قصة وأحداث مسلسل حق عرب

مسلسل "حق عرب" تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي داخل منطقة الجمالية حول "كبير المنطقة" ويُدعى "عبد ربه"، وهو رجل في السبعينيات من عمره يهابه الجميع، ولديه أخ يُدعى "عطوة" يطيع أخاه الأكبر دائمًا.

وتبدأ قصة المسلسل حين يكتشف "عبدربه" خيانة أقرب الشخصيات له "عرب السويركي"، ثم تتوالى الأحداث بشكل درامي مشوق.

قنوات عرض مسلسل حق عرب

ويعرض مسلسل “حق عرب” بطولة النجم أحمد العوضي، على قناة ON، فى تمام الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، والساعة التاسعة مساءا على قناة أون دراما.

أبطال وصناع مسلسل حق عرب

“حق عرب” من بطولة النجم أحمد العوضي، وفاء عامر، رياض الخولي، دينا فؤاد، وليد فواز، دنيا المصرى، محمد احمد ماهر؛ كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان؛ عايدة فهمي؛ أشرف طلبة؛ وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.