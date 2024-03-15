"عتبات البهجة" الحلقة الـ5.. ليلى عز العرب تواجه بهجت الأنصاري بصور عارية لحفيدته

مسلسلات رمضان 2024..

ينتظر جمهور الدراما الرمضانية الحلقة الـ 5 من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني أنظار الجماهير، إذ تصارعت الأحداث بشكل كبير جدًا خاصًة بعد تلقي جميلة والتي تلعب دورها بسنت أبو باشا تهديدًا من رقم مجهول بنشر صور لها عارية على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

أحداث الحلقة الـ 5 من مسلسل عتبات البهجة

تدور أحداث الحلقة الـ 5 من مسلسل عتبات البهجة باتصال ليلى عز العرب والتي تلعب دور الدكتورة سميرة، ببهجت الأنصاري والذي يلعب دور شخصيته الفنان يحيى الفخراني، والذي صدم، وبدت عليه علامات الريبة والخوف وتسائل عن أن كان قصر في تربيته لأحفاده، إلا أن ليلى عز العرب تحاول تهدأته، وطلبت منه اللجوء للحلول القانونية، لأخذ حق جميلة وحمايتها.



عتبات البهجة

موعد عرض مسلسل يحيى الفخراني الحلقة 5

يبحث العديد من الجمهور المصري والوطن العربي على مواعيد عرض مسلسل "عتبات البهجة" للفنان القدير يحيي الفخراني، والذي يعرض خلال شهر رمضان الجاري 2024، خاصة وأن نجاح الحلقة الأولى من المسلسل والتي عرضت ليلة أمس في أول أيام شهر رمضان الكريم.

ويعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيي الفخراني في النصف الأول من شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة 6:15 على قناة DMC، وفي تمام الساعة 8:15 على قناة DMC Drama

عتبات البهجة

قصة عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم: