إبراهيم عبدالمجيد: رواية عتبات البهجة تخاطب جميع الفئات العمرية

أكد الروائي الكبير إبراهيم عبدالمجيد، أن رواية عتبات البهجة تخاطب جميع الفئات العمرية، مشيرًا إلى أننا نعيش أعظم مراحل الرواية في مصر.

وأضاف عبدالمجيد، اليوم الجمعة، خلال حواره مع برنامج “العاشرة”، المُذاع عبر قناة “إكسترا نيوز”، أنه يقرأ الكتب الفكرية حتى يستعيد قدراته العقلية، كما أنه يكتب في الشتاء أكثر من الصيف، وأفضل وقت بعد منتصف الليل، منوهًا بأنه يكتب على إيقاع الموسيقى الكلاسيكية لأنها تصعد به للسماء.

وأوضح أنه كان يتمهل في الكتابة لكن مع تقدمه في العمر أصبح أكثر سرعة، وبات معدل كتابته يزيد، ويجمع مقالاته في كتب، مشيرًا إلى أنه اتخذ قرارًا بعدم النشر في المجلات ليترك مكانًا للكتاب الجدد.

وتابع: "جربت كتابة السيناريو لكني لم أكمل في هذا الطريق، وانزعجت من التعديل في سيناريو واحد أو اثنين كتبتهما قديًما".