الجمعة 15 مارس 2024
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توك شو

إبراهيم عبدالمجيد: سعدت حينما عرفت أن يحيى الفخراني سيجسد الدور الرئيسي بالمسلسل

إبراهيم عبدالمجيد
إبراهيم عبدالمجيد

قال الروائي الكبير إبراهيم عبدالمجيد، إن الرواية يكتبها شخص واحد لكن المسلسل له صناع كثيرون.

وأضاف عبدالمجيد، اليوم الجمعة، خلال حواره مع برنامج “العاشرة”، المُذاع عبر قناة “إكسترا نيوز”، أنه سعد كثيرًا حينما علم أن يحيى الفخراني سيجسد الدور الرئيسي في مسلسل عتبات البهجة، لافتًا إلى أن هناك قواسم مشتركة بين بطله في رواية عتبات البهجة ويحيى الفخراني. 

وأشار إلى أنه ذهب إلى كواليس مسلسل "عتبات البهجة" وجلس مع يحيى الفخراني.

اكسترا نيوز الرواية المسلسل يحيي الفخرانى عتبات البهجة رواية عتبات البهجة

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