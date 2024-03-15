إبراهيم عبدالمجيد: فكرة “عتبات البهجة” جائتني وأنا “أتمشى” مع الشاعر محمد كشيك

قال الروائي الكبير إبراهيم عبدالمجيد، إنه كان يمر بظروف صعبة جدًا قبل أن يكتب رواية “عتبات البهجة” وهي بوفاة زوجتي الأولى عام 2000 وتغيرت الحياة بالنسبة لي.

وأضاف عبدالمجيد، اليوم الجمعة، خلال حواره مع برنامج “العاشرة”، المُذاع عبر قناة “إكسترا نيوز”، أنه يسجل أفكاره في اللاشعور وإذا احتاجها يستحضرها، مشيرًا إلى أن فكرة عتبات البهجة جائته وهو يمشي مع الشاعر محمد كشيك.

وأوضح الروائي إبراهيم عبدالمجيد، أنه تزوج مرتين وأنجز مع كل زوجة من زوجاته عشرين رواية.