فايز فرحات: جهود دبلوماسية من مصر للوصول إلى هدنة فى غزة

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات، إن هناك مسارا خاصا بالمفاوضات للوصول إلى هدنة فى غزة، حيث لا تزال المفاوضات مستمرة رغم كل الصعوبات التي تواجهها.

وأضاف فرحات، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن حركة حماس قدمت ردًا وصل إلى الجانب الإسرائيلي، لكن ما زالت ردود الفعل الإسرائيلي تتسم بدرجة من التعنت، ومع ذلك لم تنهر المفاوضات وما زالت هناك جهود دبلوماسية ضخمة من جانب مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أنه خلال هذا الاسبوع ستكون هناك جولة جديدة من التواصل بين الأطراف ربما تنتهي لتحقيق هدنة إذا ما استطاعت الأطراف والقوى الوسيطة تكسير الفجوة أو جزء من الفجوة التي لا تزال قائمة بين طرفي الصراع الأساسيين.