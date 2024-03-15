الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

سيف زاهر: الأهلي والزمالك "كعبهم عالي" على اتحاد الكرة

سيف زاهر
سيف زاهر

قال الإعلامي سيف زاهر، أنه سيكون هناك دوري منتظم بجدول منتظم في حالة عدم تدخل الأندية في قرارات اتحاد الكرة، وفي حالة أيضًا وجود اتحاد كرة قوي قادر على تنفيذ الأمور، موضحًا أنه لم يكن قادر على عمل مسابقة ودوري منتظم خلال فترة عمله كعضو مجلس إدارة باتحاد الكرة.

وأضاف زاهر، خلال لقائه ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية أسما إبراهيم، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس": "الأهلي والزمالك كعبهم عالي على اتحاد الكرة، هما الاتنين مفيش واحد أول وواحد تاني"، مؤكدًا أنه خلال عمل أي شخص باتحاد الكرة لا ينظر إلى النادي الذي يشجعه أو أي لون رياضي، دائمًا ما يكون التركيز في تحقيق العدل.

وتابع: "لو جاملت الزمالك هيقولك الزمالك بيمشي قرارته على اتحاد الكرة، والأهلي نفس الكلام، مفيش حاجة اسمها كده"، موضحًا أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن هو شائعات فقط، والجميع يعمل في اتحاد الكرة لا لخسارة جماهير الأهلي والزمالك، ولابد أن يكون هناك تنفيذ لأي قرار بدون النظر للأهلي والزمالك.

سيف زاهر اتحاد الكرة الاهلي والزمالك حبر سري القاهرة والناس

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