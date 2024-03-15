الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"حياة كريمة" تحوّل "عم بخيت" من بائع متجول لصاحب محل ملابس

حياة كريمة
حياة كريمة

عرض برنامج "حياة كريمة"، المُذاع على فضائية DMC، في حلقة سابقة عن عم بخيت أبوأحمد، الذي يجلس في الشوارع ليبيع الملابس باحثًا عن قوت يومه بالحلال، حيث وفّرت له مؤسسة حياة كريمة محلا لبيع الملابس، عقب مساعدته رجل بحاجة إلى مساعدة.

وسرد قصة كفاحه التي امتدت منذ سنوات عدة خاصة بعد إصابته بوعكة صحية جعلته غير قادر على العمل بشكل طبيعي فأصبح بيع الملابس هو المصدر الرئيسي لقوت يومه هو وأسرته.

وحاول مذيع حياة كريمة، تقديم مساعدة مالية له، إلا أنه رفضها بشدة، ثم إعطاءه 500 جنيه، وفي حالة تقابل البائع مع أحد في حاجة إلى المساعدة يقوم بمساعدته.

وبعد ذلك الاتفاق بدقائق تقابل البائع مع رجل مسن، جاء يشكو له بأن التجول والبيع بالشوارع أنهكه؛ ليقوم على الفور بإعطائه المبلغ المالي دون تردد.

عاد بعد ذلك مذيع حياة كريمة، إلى عم بخيت، ليحكى له بأنه أعطى المبلغ لرجل مسن كان في أمس الحاجة إلى المساعدة، لتقوم على الفور مؤسسة حياة كريمة بمساعدته بمحل ملابس، ودفع إيجار للمحل لمدة عام.

 

عم بخيت حياة كريمه DMC مساعدة مالية محل ملابس

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