مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض الحلقة السادسة من عتبات البهجة لـ يحيي الفخراني

يتأهب جمهور الدراما المصرية لعرض الحلقة السادسة من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني، والذي يعد عودة جديدة له إلى الدراما الرمضانية بعد غياب دام لعامين وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي، حول بهجت الأنصاري والذي يلعب دوره الفنان يحيى الفخراني، وهو يحاول تربية أحفاده.

قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة السادسة

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it وقناة DMC وقناة DMC drama بشكل حصري حيث يحرص قطاع عريض من الجمهور في متابعة الحلقات يوميا.

عتبات البهجة

موعد عرض مسلسل يحيى الفخراني الحلقة 6

أعلنت قناة DMC عن تضمن خطتها لشهر رمضان المبارك عرض الحلقة السادسة من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة ٦ وربع بعد آذان المغرب.

على أن تعاد الحلقة الـ 6 من عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة ،DMC drama الساعة 8 ونصف روجت منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

عتبات البهجة

قصة مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

تدور قصة عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود)

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