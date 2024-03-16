عتبات البهجة الحلقة 6.. ظهور "تيته" بعد أن احتراف الغناء

شهدت أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 6 للفنان القدير يحيي الفخراني ظهور شخصية تيته والذي يقوم بدوره مطرب المهرناجات عنبه، وهو متواجد في ملهى ليلي وأصبح مطرب محترف ويكسب الكثير من المال.

وخلال أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 6 ، تواجدت فله والتي تقوم بدورها الفنانة هنادي مهنا أمام المهلى الليلي الذي يعمل فيه تيته، وحاولت الحديث مع ولكنه كان منشغل بالذهاب مع الراقصة التي يعمل معها، لذلك قررت فله أن تبتعد عنه نهائيا وتنهي علاقة ارتباطهما.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة السابعة

ويعرض مسلسل عتبات البهجة خلال الساعات القليلة المقبلة، العرض الاول الحلقة الخامسة لمسلسل عتبات البهجة على قناة DMC في الساعة 6:15.

ويعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it وقناة DMC وقناة DMC drama.

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة بعد موت ابنه الوحيد وتوليه مسئولية أحفاده..

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

مسلسلات رمضان 2024.. ابطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود)