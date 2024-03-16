عتبات البهجة الحلقة الـ6.. نعنانة تستقبل بهجت بالزغاريد بعد عودته

انتابت جميلة والتي تقوم بدورها الفنانة بسنت أحمد أبو باشا هي ونعناعة والتي تقوم بدورها الفنانة جومانا مراد، حالة من القلق والخوف على بهجت الأنصاري والذي يقوم بدوره الفنان يحيي الفخراني، وذلك بعد خروجه من المنطقة وهو عابس الوجه خلال أحداث الحلقة السادسة من مسلسل عتبات البهجة.

احداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 6

وفور عودة بهجت من القسم استقبلته نعناعة بالزغاريد والفرحة خاصة وأنه عاد وهو مبتسم الوجه، واستقبل حفيدته جميلة بالأحضان، وقرر أن يصطحبها للجلوس أمام النيل لكي يصارحها بحقيقة صديقتها بسنت وما قامت به في حقها من نشر صورها على جروبات الواتس آب.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة السابعة

ويعرض مسلسل عتبات البهجة خلال الساعات القليلة المقبلة، العرض الأول الحلقة الخامسة لمسلسل عتبات البهجة على قناة DMC في الساعة 6:15.

ويعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it وقناة DMC وقناة DMC drama.

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مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة بعد موت ابنه الوحيد وتوليه مسئولية أحفاده.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود)