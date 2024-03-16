مسلسل عتبات البهجة الحلقة 6.. محامي بهجت يحصل على فواتير تثبت نصب عبد البديع

مسلسلات رمضان 2024..

استطاع المحامي الخاص ببهجت الأنصاري الذي يقوم بدوره الفنان يحيى الفخراني، ان يحصل على فواتير خاصة بحسابات مركز الدورس الخصوصية للأستاذ عبد البديع والذي يقوم بدوره الفنان هشام إسماعيل والتي تثبت عليه قضايا النصب والاحتيال، وذلك خلال الحلقة السادسة من مسلسل عتبات البهجة للفنان القدير يحيى الفخراني.

احداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 6

وأكد محامي بهجت الأنصاري، خلال احداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 6 أن ما لديه من فواتير تثبت إدانة عبد البديع وتثبت أن لبهجت نصيب وحقوق لم يستردها بعد.

وضمن احداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 6، كان محاسب عبد البديع يؤكد له أن الأمر مستقر وأنه لا يوجد أي شئ يدينه في قضية الضرائب، ولكن ما حدث كان غير متوقع ليجد عبد البديع مُحضر أمام منزله يخبره بالقضية التي قام برفعها بهجت الأنصاري.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة السابعة

ويعرض مسلسل عتبات البهجة خلال الساعات القليلة المقبلة، العرض الاول الحلقة الخامسة لمسلسل عتبات البهجة على قناة DMC في الساعة 6:15.

ويعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it وقناة DMC وقناة DMC drama.

اقرأ ايضا

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة بعد موت ابنه الوحيد وتوليه مسئولية أحفاده..

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

مسلسلات رمضان 2024.. ابطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود)