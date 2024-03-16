مسلسل عتبات البهجة الحلقة 6.. بهجت يكشف من وراء نشر صور جميلة على الواتس آب

بدأت الحلقة السادسة من مسلسل عتبات البهجة للفنان القدير يحيي الفخراني، والذي يعرض ضمن السباق الرمضاني على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 6

وخلال أحداث الحلقة السادسة من مسلسل عتبات البهجة ، قام بهجت الأنصاري والذي يقوم بدوره الفنان يحيي الفخراني بتقديم بلاغ ضد محمود والذي يقوم بدوره الفنان يوسف عثمان، بتهمة ابتزاز والتشهير بحفيدته جميله والتي تقوم بدورها الفنانة بسنت أبو باشا.

وأثناء التحقيق اعترفوا بأنهم قاموا بنشر الصور وابتزاز جميلة بمقابل مادي من قبل صديقتها المقربة بسنت والتي دفعت مقابل مادي لكي تفضح جميلة بصورها على الواتس آب، وهو الأمر الذي أثار صدمة بهجت، وسرعان ما تم استدعائها ولكن بهجت قام بالتنازل عن المحضر وحاول والد بسنت تقديم الاعتذار لبهجت عما قامت به ابنته.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة السابعة

ويعرض مسلسل عتبات البهجة خلال الساعات القليلة المقبلة، العرض الاول الحلقة الخامسة لمسلسل عتبات البهجة على قناة DMC في الساعة 6:15.

ويعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it وقناة DMC وقناة DMC drama.

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تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

مسلسلات رمضان 2024.. ابطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود)