السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 6.. "شمشون الجبار" وصفة طبية لعرفان بمساعدة بهجت الأنصاري

عتبات البهجة
عتبات البهجة

حرص عرفان والذي يقوم بدوره الفنان صلاح عبد الله، على زيارة أحد العطارين لشراء بعض المستلزمات التي يستخدمها في وصفاته الطبية، وذلك خلال أحداث الحلقة السادسة من مسلسل عتبات البهجة للفنان القدير يحيي الفخراني.

عتبات البهجة

وخلال تواجده لدى العطار اكتشف إحدى الوصفات التي يقوم بها شيخ العطارين وهي ما أثارت فضوله ومعرفة مكونتها خاصة وأنه اكتشف أنها تعيد الشباب مرة أخرى ووصفة مضمونة وفعالة، وهو ما جعله يقوم بشرائها لكي يكتشف مكوناتها لكنه لم يكتشفها.

قرر عرفان الاستعانة بصديقه بهجت الأنصاري والذي يقوم بدوره الفنان يحيي الفخراني، لكي يقوم بخدعة على العطار ويقوم بدور طبيب يعالج نجل عرفان الذي تناول الوصفة التي قام بشرائها وتعرض للتسمم، وقام بهجت بالاتصال بالعطار وطلب منه إبلاغه بكافة المكونات الخاصة بالوصفة والتي تسمي بـ "شمشمون الجبار اللي ميعرفش الهزار" من أجل علاج ابن عرفان.

txt

عتبات البهجة الحلقة الـ6.. نعنانة تستقبل بهجت بالزغاريد بعد عودته

txt

الآن مسلسل عتبات البهجة الحلقة 6 على قناة dmc drama

 قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة السابعة

ويعرض مسلسل عتبات البهجة خلال الساعات القليلة المقبلة، العرض الأول الحلقة الخامسة لمسلسل عتبات البهجة على قناة DMC  في الساعة 6:15.

ويعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it  وقناة DMC  وقناة DMC drama.

  قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة بعد موت ابنه الوحيد وتوليه مسئولية أحفاده..

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم 

خالد شباط 

وفاء صادق 

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم 

علاء مرسي 

بسنت أحمد أبو باشا 

محسن منصور

حازم إيهاب 

مراد فكري 

صادق بوسي الشامي 

محمود فايز 

حمادة حسني

ليلى عز العرب 

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود).

 يهمك أيضا:

مسلسل عتبات البهجة عتبات البهجة موعد عرض عتبات البهجة موعد عرض مسلسل عتبات البهجة موعد اعادة مسلسل عتبات البهجة قصة مسلسل عتبات البهجة أبطال مسلسل عتبات البهجة موعد عرض مسلسل يحي الفخراني مسلسل يحي الفخراني يحي الفخراني قنوات عرض عتبات البهجة قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة موعد مسلسل عتبات البهجة الحلقة السادسة من عتبات البهجة عتبات البهجة الحلقة السادسة عتبات البهجة الحلقة 6 الحلقة 6 من مسلسل عتبات البهجة الحلقة الخامسة من مسلسل عتبات البهجة مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

عتبات البهجة الحلقة الـ6.. نعنانة تستقبل بهجت بالزغاريد بعد عودته

الآن مسلسل عتبات البهجة الحلقة 6 على قناة dmc drama

مسلسلات رمضان 2024.. القنوات الناقلة لمسلسل "عتبات البهجة" الحلقة 5

بعد تناولها في مسلسل عتبات البهجة.. اعرف عقوبة التهرب الضريبي

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخرانى الحلقة 5

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 4.. بهجت وعرفان يكشفان نصب العطار والكلاب تطاردهم بالسوق

عتبات البهجة الحلقة 4.. حنفي يعرض على نعناعة بيع منتجات مغشوشة داخل الكشك

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 4| تيته يوافق على العمل مع راقصة وفله تفسخ خطبتها

الأكثر قراءة

التحريات تكشف أسباب حريق ستوديو الأهرام

تفاصيل حريق ستوديو الأهرام: "الديكورات كلمة السر"

تصرف قبل عيد الفطر| موعد صرف معاشات أبريل 2024 بالزيادة

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

تحقيقات واسعة فى «حريق استديو الأهرام» بالعمرانية والمعاينة الأولية: الخسائر تصل إلى ملايين الجنيهات

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6| هل ينجو "نفادي" من رصاص الكبير؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

المتحدة وعودة زمن الفن الجميل

ياسمين الخطيب

الحشاشين.. القصة الكاملة

محمد المعتصم

بابا جه

وائل لطفي

فن رواية التاريخ

د.أحمد الخميسى

المواهب التى تنكسر على الطريق

ماجد حبته

حالة نساء وفتيات فلسطين

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

عمال فلسطين: الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 65 عاملًا وسط يافا

تقرير بريطاني: انقسام في إسرائيل بسبب مطالب حماس تجاه ملف الأسرى

سفينة المساعدات الإنسانية تفرغ حمولتها من المواد الغذائية فى غزة