مسلسل عتبات البهجة الحلقة 6.. "شمشون الجبار" وصفة طبية لعرفان بمساعدة بهجت الأنصاري

حرص عرفان والذي يقوم بدوره الفنان صلاح عبد الله، على زيارة أحد العطارين لشراء بعض المستلزمات التي يستخدمها في وصفاته الطبية، وذلك خلال أحداث الحلقة السادسة من مسلسل عتبات البهجة للفنان القدير يحيي الفخراني.

عتبات البهجة

وخلال تواجده لدى العطار اكتشف إحدى الوصفات التي يقوم بها شيخ العطارين وهي ما أثارت فضوله ومعرفة مكونتها خاصة وأنه اكتشف أنها تعيد الشباب مرة أخرى ووصفة مضمونة وفعالة، وهو ما جعله يقوم بشرائها لكي يكتشف مكوناتها لكنه لم يكتشفها.

قرر عرفان الاستعانة بصديقه بهجت الأنصاري والذي يقوم بدوره الفنان يحيي الفخراني، لكي يقوم بخدعة على العطار ويقوم بدور طبيب يعالج نجل عرفان الذي تناول الوصفة التي قام بشرائها وتعرض للتسمم، وقام بهجت بالاتصال بالعطار وطلب منه إبلاغه بكافة المكونات الخاصة بالوصفة والتي تسمي بـ "شمشمون الجبار اللي ميعرفش الهزار" من أجل علاج ابن عرفان.

قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة السابعة

ويعرض مسلسل عتبات البهجة خلال الساعات القليلة المقبلة، العرض الأول الحلقة الخامسة لمسلسل عتبات البهجة على قناة DMC في الساعة 6:15.

ويعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it وقناة DMC وقناة DMC drama.

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة بعد موت ابنه الوحيد وتوليه مسئولية أحفاده..

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود).

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