مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخرانى الحلقة 5

منذ بداية شهر رمضان الكريم وكان للفنان يحيى الفخراني ظهور لافت على شاشات الدراما من خلال عرض مسلسل عتبات البهجة، والذي يعرض ضمن السباق الرمضاني على إحدى قنوات المتحدة.

ويبحث العديد من جمهور مصر والوطن العربي على موعد عرض الحلقة الخامسة من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، وذلك بعد أن حققت الحلقة الماضية نجاحًا كبيرًا وشهدت العديد من الأحداث المثيرة المشوقة.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل يحيى الفخراني الحلقة 5

ينتمي مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني لمسلسلات فئة الـ15 حلقة ويعرض في النصف الأول من شهر رمضان الكريم، وتعرض الحلقة الخامسة من مسلسل عتبات البهجة للفنان القدير يحيي الفخراني خلال الساعات القليلة المقبلة، العرض الثاني لمسلسل عتبات البهجة على قنا DMC DRama في تمام الساعة 8:15.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 4

بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل عتبات البهجة بوصول مُحضر لمنزل بهجت الأنصاري ويطلب منه الحضور للنيابة كونه متهمًا بالتهرب الضريبي، وهو الأمر الذي اتهم به الأستاذ عبد البديع، الذي استغل اسم بهجت الأنصاري.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة الرابعة

تعرض الحلقة الرابعة من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it وقناة DMC وقناة DMC drama.

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري"، الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش، إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة بعد موت ابنه الوحيد.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "يوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة"، وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود)