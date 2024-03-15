بعد تناولها في مسلسل عتبات البهجة.. اعرف عقوبة التهرب الضريبي

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني أحداثا عديدة مثيرة ومشوقة جذبت العديد من الجمهور لمتابعة الحلقات المقبلة، والذي يعرض ضمن السباق الرمضاني على قنوات المتحدة.

عقوبة التهرب الضريبي

ضمن أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل عتبات البهجة وجهت تهمة جديد لبهجت الأنصاري والذي يقوم بدوره الفنان يحيى الفخراني، وهي تهمة التهرب الضريبي.

مسلسل عتبات البهجة

وتعد تهمة التهرب الضريبي جريمة مخلة للشرف ومن يقوم بها يوقع عليه غرامات مالية تبدأ من ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون، بالإضافة إلى السجن لمدة تتراوح ما بين 3 لـ5 سنوات.

الحلقة الرابعة من مسلسل عتبات البهجة

شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني العديد من الأحداث المثيرة المشوقة، والذي يعرض ضمن السباق الرمضاني على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

وحقق مسلسل عتبات البهجة نجاحا كبيرا منذ اليوم الأول من عرضه حتى أصبح ضمن أولويات المشاهدين لمتابعته خلال شهر رمضان الكريم.

وبدأت الحلقة الرابعة من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني بتوجيه تهمة التهرب الضريبي لبهجت الأنصاري بعد إخلاء سبيله من تهمة بيع الخطوط بدون عقود.

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد موت ابنه الوحيد.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود).

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