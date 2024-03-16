الأحد 17 مارس 2024
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فن

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 6.. بهجت الأنصاري يكتشف سرقة حفيده "عمر" له

مسلسل عتبات البهجة
مسلسل عتبات البهجة

انتهت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل عتبات البهجة باكتشاف بهجت الأنصاري والذي يقوم بدوره الفنان يحيى الفخراني أن حفيده عمر والذي يقوم بدوره الفنان خالد شباط يقوم بسرقته.

مسلسل عتبات البهجة

 

وخلال أحداث الحلقة السادسة من مسلسل عتبات البهجة قام رقم مجهول بالاتصال على بهجت الأنصاري ليقوم بإبلاغة بأمر مفزع، وبعدها توجه لغرفة حفيده عمر ليخبره بأنه يقوم بسرقته منذ وقت طويل لتنتهي الحلقة.

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  قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة السابعة

ويعرض مسلسل عتبات البهجة خلال الساعات القليلة المقبلة، العرض الاول الحلقة الخامسة لمسلسل عتبات البهجة على قناة DMC  في الساعة 6:15.

ويعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it  وقناة DMC  وقناة DMC drama.

 قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة بعد موت ابنه الوحيد وتوليه مسئولية أحفاده..

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم 

خالد شباط 

وفاء صادق 

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم 

علاء مرسي 

بسنت أحمد أبو باشا 

محسن منصور

حازم إيهاب 

مراد فكري 

صادق بوسي الشامي 

محمود فايز 

حمادة حسني

ليلى عز العرب 

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود).

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