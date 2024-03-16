مسلسل عتبات البهجة الحلقة 6.. نعناعة تنهال بالضرب على فله بسبب "التيك توك"

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 6

تفاجأت نعناعة والتي تقوم بدورها الفنانة جومانا مراد، بقيام شقيقتها فله والتي تقوم بدورها الفنانة هنادي مهنا، بتصوير فيديوهات رقص على التيك توك، خلال أحداث الحلقة السادسة من مسلسل عتبات البهجة للفنان القدير يحيى الفخراني.

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 6

وبمجرد رؤية نعناعة لشقيقتها انهالت عليها بالضرب لما تقوم به من أفعال غير ملائمة لهم ولا تناسب تربيتهم، خاصة وأن فله قامت بتصوير تلك الفيديوهات من أجل أن تثير غيرة تيته والذي يقوم بدوره مطرب المهرناجات عنبه بعد أن اشتهر بالغناء مع إحدى الراقصات، ما جعل نعناعة تقوم بأخذ الهاتف الخاص بفله وإخفائه منها.

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 6

قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة السابعة

ويعرض مسلسل عتبات البهجة خلال الساعات القليلة المقبلة، العرض الأول للحلقة الخامسة لمسلسل عتبات البهجة على قناة DMC في الساعة 6:15.

ويعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it وقناة DMC وقناة DMC drama.

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة بعد موت ابنه الوحيد وتوليه مسئولية أحفاده.

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تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

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يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود)