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موعد إعادة  الحلقة الـ 6  من مسلسل عتبات البهجة على DMC drama

مسلسل عتبات البهجة
مسلسل عتبات البهجة

تتصاعد حدة البحث عن موعد إعادة  الحلقة الـ 6  من مسلسل عتبات البهجة على DMC drama  حيث يستعد المواطنين من متابعي الدراما المصرية الرمضانية على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض الحلقة السادسة والذي تدور أحداثه في إطار درامي مشوق ينتمي مسلسل عتبات البهجة لفئة المسلسلات القصيرة العائلية، والتي تحاكي أبرز الأزمات التي قد تتطرأ على الأسر المصرية.

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عتبات البهجة 

موعد إعادة  الحلقة الـ 6  من مسلسل عتبات البهجة على DMC  drama 

جاء موعد إعادة  الحلقة الـ 6  من مسلسل عتبات البهجة وفقا لما أعلنت DMC الحلقة الـ 6 على قناة DMC drama الساعة 8 ونصف وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة ٦ وربع بعد آذان المغرب روجت  منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

عتبات البهجة 

قصة مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني 

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول  "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

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موعد عرض مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني الحلقة 6

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أبطال مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني 

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

  • يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)
  • جومانا مراد (نعناعة)
  •  صلاح عبدالله
  •  سما إبراهيم 
  • خالد شباط 
  • وفاء صادق 
  • مصطفى عنبة
  •  صفاء الطوخي
  •  هنادي مهنا
  •  علاء زينهم 
  • علاء مرسي 
  • بسنت أحمد أبو باشا 
  • محسن منصور
  •  حازم إيهاب 
  • مراد فكري 
  • صادق بوسي الشامي 
  • محمود فايز 
  • حمادة حسني
  •  ليلى عز العرب 
  • محمد البكري
  •  هشام إسماعيل
  •  يوسف عثمان (محمود)

ويعد مسلسل عتبات البهجة من انتاج شركة العدل جروب، والمخرج جمال العدل وهو من تأليف مدحت العدل، ومقتبس من رواية إبراهيم عبدالمجيد، والموسيقى التصويرية من تأليف خالد الكمار وﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة.

 

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