احتفال شعبي وزيارة مفاجئة وصدمة.. ملخص أحداث مسلسل كامل العدد الحلقة 5

ملخص أحداث مسلسل كامل العدد الحلقة 5 محور بحث حاليا عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حيث تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، وخلال أحداث الحلقة الخامسة للمسلسل، ظهرت مفاجأت جديدة، حول اكتشاف دينا الشربيني، بإعجاب إحدى الفتيات لزوجها.. فماذ ستفعل؟

ملخص أحداث مسلسل كامل العدد الحلقة 5

جاء ملخص أحداث مسلسل كامل العدد الحلقة 5 بعودة شريف، ابن ليلي (دينا الشربيني)، بعدما لعب في أول مباراة رسمية له، وظهر على الأم ملامح الفخر والإعجاب بابنها وتمنت أن يكون مثل اللاعب المصري محمد صلاح.

وبعدها قررت العائلة الاحتفال بـ شريف على طريقتهم الخاصة، حيث اجمع كل من الأب شريف سلامة، والأم دينا الشربيني، وفوزية (ميمي جمال) والأطفال اخوة شريف، واحتفلوا به من خلال الرقص على أنغم موسيقى الأغنية الشعبية "سطلانة" مما جاء المشهد طريفًا ومضحكًا إلى حد كبير.

ثم بعد ذلك، وجهت فوزية (ميمي جمال) حديثها الخاص إلى ليلي (دينا الشربيني)، وكشفت حقيقة إعجاب إحدى الفتيات بزوجها أحمد، بعد نقلت إليها كلام فاتن وحياة، الذي سمعته عن طريق الصدفة.

ليس هذا فقط، وإنما شعرت دينا الشربيني، بأن الأرض تدور حولها، صدمة كبيرة لم تجعلها تعرف كيف تفكر، هل تذهب لتواجه زوجها بحقيقة الأمر، أم تتحدث لحماتها (إسعاد يونس) لتفهم ما حدث؟ أم تضع خطتها السرية لإبعاد هذه الفتاة الغريبة عن طريق زوجها أحمد.

وبدأت حياة (إسعاد يونس) وفاتن (ألفت إمام)، وضع خطة لإنقاذ دينا الشربيني، من "ملك" الفتاة التي تحاول خطف قلب زوجها.. ولكن هل ستنجح الخطة؟

وشهدت الحلقة أيضًا زيارة طريفة لـ سيف زميل فريدة (لينا صوفيا)، ابنة دينا الشربني في مسلسل كامل العدد +1، لمقابلة الوالد شريف سلامة.

كما حاولت فوزية (ميمي جمال ) إنقاذ ليلى من فخ الفتاة المعجبة بأحمد، من خلال زيارة دجالة في منطقة شعبية، وتدعى أم نجوى، لكن حدث ما لا يحمد عقبانه.

مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل كامل العدد +1

مسلسلات رمضان 2024.. موعد مسلسل كامل العدد الحلقة 6 والقنوات الناقلة له

يمكنك مشاهدة مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 6 على قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساء.

يمكنك مشاهدة مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 6 على قناة ON drama في تمام الساعة 6:05 دقائق.

مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل كامل العدد +1

يجمع مسلسل كامل العدد + 1، عدد كبير من النجوم الكبار والأطفال الصغار، والعمل من بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا.

مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل كامل العدد +1

قصة مسلسل كامل العدد +1

تدور أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة، في إطار كوميدي اجتماعي لايت، وهو من المسلسلات ذات طبيعة الـ 15 حلقة، وفيه تحاول دينا الشربيني وزوجها، تربية عدد كبير من أولادهم، من الأطفال والشباب المراهقين، حيث تبدأ المواقف الطريفة تظهر خلال أحداث الحلقات، كما يُظهر المسلسل علاقة الآباء بالأبناء بشكل واقعي، ليمثل الجيل الجديد من الأطفال وتحدياتهم في المدرسة وكيفية تكوين الصدقات، وتحديات جديدة يعاني منها جيل الألفينات.

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