عروض السيرك وليالي "أهلًا رمضان".. أنشطة "القومي للطفل" في الشهر الفضيل

تسعى الكثير من الأسر المصرية، إلى الذهاب بأطفالها إلى الأماكن الثقافية المختلفة، للاستمتاع بالفعاليات الرمضانية، التي يقيمها المركز القومي لثقافة الطفل، من الحفلات إلى عروض السيرك التي تجذب الكثير من الأطفال.

ونستعرض في السطور التالية، فعاليات المركز القومي لثقافة الطفل خلال شهر رمضان.

ليالي "أهلا رمضان"

يُقيم المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد ناصف، ليالي "أهلًا رمضان" وذلك في الفترة من 11 إلى 20 رمضان، بالحديقة الثقافية للأطفال في السيدة زينب، وفي حديقة الفنون بمقر المركز في الهرم، وعلى قناة المركز على "يوتيوب".

حفلات توقيع الفائزين بجائزة المبدع الصغير

كما يشارك المركز في احتفالات العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تُقام تحت شعار "زهرة العاصمة"، وتتضمن الاحتفالات حفلات توقيع للفائزين في جائزة الدولة للمبدع الصغير، وبرنامج "حكواتي رمضان"، الذي يُقدم فيه الكتاب العديد من الحكايات عن رمضان والانتصارات، وذلك بالتعاون مع لجنة فنون الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة، كما يستمر المركز في تقديم صالون "في محبة الوطن" بالتعاون مع وزارة الأوقاف.

تكريم الكتاب والفنانين في عالم فنون الطفل

واستمرارًا لنجاح برنامج "تكريم مسيرة"، يتعاون المركز مع لجنة فنون الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة، لتكريم العديد من الكتاب والفنانين الذين أثروا فنون الطفل، منهم: "ناجي شاكر، الدكتورعلي مهيب، عفاف طبالة، عبد العزيز تاج، أسامة فرج، أحمد عز العرب، أحمد سويلم، محسن يونس"، وغيرهم، على مدار الشهر الكريم، إضافة للعديد من العروض الفنية لفرق الحديقة الثقافية، منها: "كورال سلام، بنكمل بعض لذوي الهمم، عروض فرقة كروكي لعرائس الماريونت، عروض الأراجوز".

عروض السيرك

كما يستضيف المركز عروضًا من الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعروض السيرك القومي من البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، ومسرحية "علي بابا والأربعين حرامي"، إلى جانب تقديم العديد من الورش الفنية، يشارك بها فنانو: "المركز، الهيئة العامة لقصور الثقافة، قطاع الفنون التشكيلية"، ومتخصصون من وزارة البيئة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة".

وتُقام مجموعة من المعارض للفائزين بمسابقات المركز: "سيناء في قلب الوطن، فلسطين في عيون أطفال مصر، الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير، إصدارات المركز"، وذلك خلال فترة الاحتفالات.