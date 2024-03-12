الثلاثاء 12 مارس 2024
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الثقافة

"القومي لثقافة الطفل" يعلن عن مسابقة "سيناء في قلب الوطن"

الدكتورة نيفين الكيلاني
الدكتورة نيفين الكيلاني

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وإشراف أ.د هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، يعلن المركز القومى لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف عن مسابقة "سيناء في قلب الوطن"، تهدف المسابقة إلى تعزيز الانتماء عن طريق اكتشاف مواهب وقدرات الأطفال على التعبير بالرسم ويقوم الأطفال من جميع محافظات مصر بالتعبير بالرسم عن سيناء أرض الفيروز والسلام رمز الانتصارات والإرادة.

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شروط المسابقة

اما عن شروط المسابقة فجاءت كالتالي..
يشارك في المسابقة الأطفال من جميع محافظات جمهورية مصر العربية.
-حجم اللوحة لا يقل عن حجم كراسة رسم A4 وحتى مقاس ٣٠×٤٠.
-يتم استخدام أية أنواع من الألوان.
-الفئة العمرية: من ٤ سنوات إلى ١٨ سنة.
-يكتب المتسابق بياناته خلف العمل كالتالي:
-الاسم رباعيا.  
-تاريخ الميلاد.
-الجنس (ذكر-أنثى). 
-المحافظة. 
-رقم الهاتف. 
-اسم المدرسة والإدارة التعليمية التابع لها أو المركز الاستكشافي المرسل عن طريقه أو أية جهة أخرى مشارك عن طريقها.
-كشف بأسماء الأطفال المشاركة في المسابقة بالعنوان والتليفون.
-يكتب خلف العمل اسم المسابقة "سيناء في قلب الوطن" لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣.
-ويتم لصق صورة شهادة الميلاد وصورة شخصية للمتسابق خلف العمل مع البيانات. 
-الأعمال المقدمة لن يتم استردادها نهائيا.
-آخر موعد لاستلام الأعمال ١٠ رمضان.

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التحكيم:
-يقوم بتحكيم المسابقة نخبة من المتخصصين فى مجال الفنون التشكيلية.
الجوائز:
-ميداليات ذهبية وفضية وشهادات تقدير.
يتم إرسال الأعمال على العنوان الآتي:
-المركز القومي لثقافة الطفل- مدينة الفنون- محطة المساحة- الهرم
-الحديقة الثقافية للأطفال- شارع قدري- السيدة زينب

المركز القومي لثقافة الطفل سيناء في قلب الوطن الأطفال ارض الفيروز هشام عزمي المجلس الأعلى للثقافة

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