تكريم عضوات هيئة تدريس من جامعة عين شمس خلال احتفال الهيئة العامة لقصور الثقافة

تعكس جامعة عين شمس، بقيادة الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، التزامها الراسخ بتقديم بيئة عمل تشجع على التميز والإبداع. ويعكس اهتمام الجامعة بالتمييز والريادة في مجالات الإبداع والمبدعين والتأثير المجتمعي، التزامها الراسخ بدورها كمحرك للتغيير الإيجابي والتطور المستدام في المجتمعات التي تخدمها.

وفي إطار الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وبحضور عمرو البسيوني رئيس الهيئة، وبحضور قيادات الهيئة وعدد كبير من المثقفين والإعلاميين احتفالية كبيرة، لتكريم المرأة المصرية لدورها البارز في المجتمع.

جاء التكريم في المجال العلمي لعضوات هيئة التدريس من الجامعة لكل من الأستاذة الدكتورة منال عمر أستاذ ورئيس وحدة الطب النفسي بمركز رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة عين شمس، والأستاذة الدكتورة سهير صفوت أستاذ النظرية الاجتماعية بكلية التربية جامعة عين شمس، والأستاذة الدكتورة هبة صلاح حامد الأستاذ بكلية البنات بجامعة عين شمس.

وقد أكد مكتب الجوائز بالجامعة الدور الفعال للجامعة في التحفيز لأعضاء هيئة التدريس على التميز والمنافسة والحصول على الجوائز والتكريمات على مستوى كافة المجالات؛ تحقيقا للدور الريادي والمجتمعي للجامعة.

ختاما، يرتبط دعم الجامعة لعضوات هيئة التدريس في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة بالتنمية المستدامة عبر تعزيز التعليم والبحث والابتكار، وتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات، وهو ما يسهم في بناء مجتمعات أكثر استدامة وتقدمًا. إذ يعتبر تمكين المرأة في مجال التعليم والبحث جزءًا أساسيًا من ركائز التنمية المستدامة، حيث تمثل المرأة محركًا للتغيير الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، وبالتالي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع والمرتبط برؤية ورسالة الجامعة في هذا الشأن.

وفي سياق آخر استضافت الندوة غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة والدكتور عايدة نصيف عضو مجلس الشيوخ، وشارك بالحضور الدكتور سلوى رشاد عميدة كلية الآلسن والدكتور حنان كامل عميدة كلية الآداب ولفيف من وكلاء كليات الجامعة وأعضاء من المجلس القومى للمرأة فرع القاهرة وطلاب التربية العسكرية بالجامعة.

خلال الندوة التى أدارتها جيهان رجب قدمت التهنئة إلى الدكتور غادة فاروق، بمناسبة اليوم العالمى للمرأة معربة عن فخرها بالأستاذة الدكتورة غادة فاروق أول نائبة فى تاريخ جامعة عين شمس.